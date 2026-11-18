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Pemain asal Spanyol yang pernah menjadi bintang Chelsea dan Manchester United, Juan Mata, mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional hari ini, Rabu, 18 November 2026, di usia 38 tahun. Ia menutup karier yang berlangsung sekitar 20 tahun, yang diwarnai gelar-gelar paling bergengsi di level klub dan tim nasional, terutama Piala Dunia dan Liga Champions.

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Mata memilih ruang ganti klub Juventud Estadio di kota Oviedo, tempat ia mulai bermain sepak bola secara resmi saat berusia sepuluh tahun, sebagai panggung untuk mengumumkan akhir perjalanan profesionalnya. Pengumuman itu disampaikan melalui sebuah video singkat yang berisi ucapan terima kasih kepada sepak bola dan kepada semua orang yang menemaninya sepanjang kariernya.

Dalam pesan perpisahannya, pemain asal Spanyol itu mengatakan: "Sepak bola tidak akan pergi dari hidup saya. Ada banyak cara untuk terus mencintai permainan ini dan menggunakannya sebagai sarana untuk berkembang. Saya bisa berhenti bermain secara profesional, tetapi saya tidak akan pernah berhenti menjadi pesepak bola."

Mata menambahkan bahwa gairahnya terhadap sepak bola tetap menyala sepanjang kariernya. Ia menjelaskan bahwa kenikmatannya menjalani latihan dan pertandingan, baik di stadion-stadion besar seperti Old Trafford, Stamford Bridge, dan Mestalla, maupun di lapangan-lapangan sederhana tempat ia memulai, menjadi alasan utama ia bertahan selama bertahun-tahun.

Dari Valencia ke Puncak Eropa: Karier Bergelimang Gelar

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Juan Mata memulai perjalanannya menuju bintang dari akademi Real Madrid, sebelum pindah ke Valencia dan menjalani pengalaman pertamanya di kasta tertinggi Liga Spanyol. Di sana, ia berhasil membuktikan kemampuan menyerang dan tekniknya, serta meraih Copa del Rey bersama tim pada 2008.

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Kepindahannya ke Chelsea pada 2011 menjadi titik balik penting dalam kariernya. Ia menjelma salah satu playmaker terbaik di Liga Primer Inggris dan turut membantu klub asal London itu menjuarai Liga Champions 2012 untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah mengalahkan Bayern Munich lewat adu penalti.

Bersama Chelsea, Mata juga meraih Piala FA 2012, kemudian Liga Europa 2013, sehingga menjadi salah satu pilar penting tim yang meraih kesuksesan beruntun di Eropa.

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Pada Januari 2014, ia pindah ke Manchester United dan bertahan hampir delapan setengah tahun. Ia memainkan 285 pertandingan berseragam Manchester United dan meraih empat gelar, dengan yang paling menonjol adalah Liga Europa 2017, ditambah Piala FA 2016, serta Piala Liga Inggris dan Community Shield 2016.

Perjalanannya tidak berhenti di Inggris. Ia kemudian membela Galatasaray asal Turki, yang bersamanya ia menjuarai liga pada musim 2022-2023, serta Vissel Kobe asal Jepang, yang bersamanya ia memenangi Liga Jepang pada 2023, sebelum hijrah ke Australia.

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Juara Dunia dan Eropa: Jejak dalam Sejarah Timnas Spanyol

Di level internasional, Mata merupakan bagian dari generasi emas tim nasional Spanyol yang menguasai sepak bola dunia antara 2008 dan 2012. Generasi itu menjuarai Piala Eropa 2008, kemudian Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sebelum mempertahankan gelar Eropa pada 2012.

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Mata ikut tampil di Piala Dunia 2010, yang menjadi gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah Spanyol. Ia juga masuk skuad timnas di Piala Eropa 2012 dan meninggalkan jejak khusus di partai final melawan Italia.

Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Spanyol itu, Mata masuk menggantikan Andrés Iniesta pada menit ke-87 dan hanya butuh satu menit untuk mencetak gol keempat, memanfaatkan umpan Fernando Torres. Gol itu menempatkan namanya dalam daftar pemain yang mencetak gol di final turnamen kontinental tersebut.

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Sepanjang karier internasionalnya, Mata memainkan 41 pertandingan bersama timnas Spanyol dan mencetak 10 gol. Ia juga pernah menjuarai Piala Eropa U-19 pada 2006 dan Piala Eropa U-21 pada 2011, sehingga lengkap mengoleksi gelar timnas di berbagai kelompok usia.

Dengan demikian, catatan internasional Mata mencakup Piala Dunia, Piala Eropa, dan dua gelar Eropa bersama timnas junior. Koleksi itu menempatkannya dalam daftar pemain yang merasakan pencapaian terbesar sepak bola Spanyol di era generasi emasnya.

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Akhir Istimewa di Australia: Pemain Terbaik Liga

Persinggahan terakhir dalam karier Mata adalah Melbourne Victory asal Australia, yang ia perkuat sejak September 2025 setelah pengalaman singkat bersama Western Sydney Wanderers.

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Meski telah berusia 38 tahun, gelandang asal Spanyol itu menjalani musim yang istimewa pada 2025-2026. Ia tampil dalam 24 pertandingan, mencetak lima gol, dan memberikan 13 assist, sehingga menjadi salah satu pemain terbaik di kompetisi tersebut.

Mata meraih penghargaan Johnny Warren, yang diberikan kepada pemain terbaik Liga Australia. Ia juga meraih penghargaan playmaker terbaik dan terpilih masuk tim terbaik kompetisi, setelah berkontribusi langsung membawa Melbourne Victory lolos ke babak gugur. Ia pun mengakhiri kariernya di puncak.

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Pada September lalu, klub mengumumkan berakhirnya perjalanan Mata sebagai pemain. Namun, ia tidak menjauh dari proyek tersebut karena kini menjadi salah satu pemegang saham Melbourne Victory dan menjabat ketua komite sepak bola klub, sehingga tetap terhubung dengan sepak bola dari posisi manajerial.

Menurut pengumuman klub, tim akan memanfaatkan pengalaman sepak bolanya di fase berikutnya, setelah ia beralih dari pemain di lapangan menjadi salah satu pihak yang ikut merancang masa depan institusi olahraga tersebut.

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Lebih dari 700 Pertandingan: Angka-angka yang Merangkum Karier Juan Mata

Juan Mata telah melewati lebih dari 700 pertandingan resmi selama 20 musim profesional, dengan torehan 158 gol dan 175 assist. Angka-angka tersebut mencerminkan besarnya pengaruhnya dalam menyerang serta kemampuannya menciptakan peluang di samping mencetak gol.

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Kontribusinya tidak terbatas di atas lapangan hijau. Ia merupakan salah satu pendiri inisiatif "Common Goal", yang mengajak para pesepak bola dan pelaku industri olahraga untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka guna mendukung proyek-proyek sosial dan kemanusiaan di seluruh dunia. Saat ini, ia menjabat wakil ketua dewan direksi inisiatif tersebut.

Mata juga terlibat dalam sejumlah proyek investasi dan olahraga lainnya, di antaranya klub asal Amerika Serikat, San Diego, sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap pengembangan sepak bola di luar ranah kompetisi profesional.

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Dengan pengumuman pensiunnya, salah satu anggota generasi Spanyol juara Piala Dunia 2010 mengakhiri perjalanannya di lapangan. Ia telah mengoleksi Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, dan dua gelar Liga Europa, ditambah pengalaman sukses di Inggris, Spanyol, Turki, Jepang, dan Australia.