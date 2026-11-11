Dari puing-puing perang menuju Bernabeu: undangan Vinicius mengubah hidup seorang bocah Sudan

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Bintang asal Brasil Vinicius Junior, penyerang Real Madrid, mengirimkan pesan video dalam bahasa Arab kepada seorang anak Sudan bernama Zahir, yang kehilangan kedua kakinya di ibu kota Khartoum pada tahun 2024, sebelum ia kembali bisa berjalan berkat dua kaki palsu.

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Dalam pesannya, Vinicius menyampaikan solidaritas penuhnya kepada Zaher (13 tahun), dan berharap ia dapat memulihkan kehidupan normalnya serta kembali bermain sepak bola. Ia juga mengundangnya secara resmi untuk menghadiri salah satu pertandingan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu dan bertemu dengannya secara langsung.

Vinicius berkata dalam pesannya: "Aku mengetahui kisahmu, aku tahu betapa beratnya beberapa bulan terakhir bagimu. Aku berharap kau bisa memanfaatkan kedua kaki palsu barumu, kembali bermain sepak bola, dan menemukan kebahagiaan.. kau pantas mendapatkannya."

Bintang Brasil itu menambahkan: "Aku ingin mengundangmu untuk menyaksikan sebuah pertandingan di Madrid, kita bisa menghabiskan hari bersama."

Pesan Vinicius itu datang setelah lembaga penyiaran Inggris "BBC" mengungkap kisah Zaher dalam sebuah laporan sebelumnya, di mana sang anak menyebutkan bahwa Vinicius adalah pemain favoritnya, yang mendorong bintang Brasil itu untuk merekam pesan dukungan pribadi untuknya.

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Zaher berkata setelah menyaksikan pesan itu: "Katakan kepada Vinicius bahwa aku mencintainya, pesannya sangat mengangkat semangatku."

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Detail peristiwa itu berawal pada tahun 2024, ketika Zaher dan ibunya, Habiba, terjebak di Khartoum, di tengah pertempuran yang berlangsung antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat sejak tahun 2023.

Saat keduanya sedang berjualan kacang lentil di jalanan untuk menyambung hidup, sebuah drone jatuh di dekat mereka, yang mengakibatkan Zaher mengalami amputasi pada kedua kakinya dan kehilangan kemampuan untuk berjalan.

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Menurut organisasi PBB untuk anak-anak, "UNICEF", lebih dari 17 juta anak di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara telah diverifikasi bahwa setidaknya 4.300 anak tewas atau terluka, dengan kemungkinan angka sebenarnya jauh lebih tinggi.

Setelah laporan "BBC" dipublikasikan, pengacara Inggris berdarah Sudan, Dina Latif, meluncurkan kampanye daring untuk mengumpulkan donasi, yang berhasil mengumpulkan 45 ribu pound sterling, sekitar 60 ribu dolar Amerika, untuk menutupi biaya pengobatan dan perawatan medis Zaher.

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Karena pengobatan yang diperlukan tidak tersedia di Sudan, Zaher dan ibunya terpaksa meninggalkan negara itu menuju Kairo, setelah berbulan-bulan perencanaan, terutama setelah mereka kehilangan paspor dan akta kelahiran selama perang.

Di Kairo, Zaher menjalani operasi bedah, lalu program rehabilitasi dan fisioterapi yang berlangsung berbulan-bulan, ditambah dukungan psikologis untuk membantunya mengatasi trauma, hingga ia mampu menggunakan kedua kaki palsunya, berjalan, dan menendang bola kembali.

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Zaher dan ibunya kemudian kembali ke Khartoum, di tengah harapan agar kisahnya menjadi contoh yang menarik perhatian pada penderitaan ribuan anak Sudan yang ditinggalkan perang dengan kecacatan permanen.