Dari Premier League ke Roshn: Al-Diriyah Rebut Bintang Senegal dari Al-Ahli

Klub Al-Diriyah, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn Arab Saudi, berhasil mengungguli Al-Ahli setelah merebut salah satu bintang Liga Primer Inggris darinya, selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa klub Al-Diriyah telah sepakat dengan gelandang Senegal, Idrissa Gana Gueye, mantan pemain tengah Everton, untuk bergabung ke skuad mereka dengan kontrak berdurasi satu musim.

Gelandang asal Senegal itu akan berpindah ke klub Arab Saudi tersebut lewat transfer bebas, setelah kontraknya dengan klub Inggris itu berakhir seusai musim lalu.

Gueye sebelumnya merupakan salah satu incaran Al-Ahli selama periode bursa transfer musim panas saat ini, di tengah upaya "Ar-Raqi" mencari gelandang baru, seandainya pemain asal Prancis, Enzo Millot, meninggalkan skuad mereka karena berada di luar rencana pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Dengan demikian, upaya Al-Ahli akan berfokus pada perekrutan pemain asal Prancis, Manu Koné, gelandang AS Roma, karena dia tetap menjadi target terbesar di lini tengah, seandainya Millot pergi.

Idrissa Gana Gueye memiliki perjalanan karier yang mengesankan di lapangan sepak bola Eropa, di mana dia memulai di Liga Prancis bersama Lille, sejak dipromosikan ke tim utama pada 2010, hingga pindah ke Aston Villa pada 2015.

Setelah satu musim bersama Aston Villa, pemain berusia 38 tahun itu pindah ke Everton, menghabiskan tiga tahun di sana sebelum berpindah ke destinasi terpentingnya bersama Paris Saint-Germain antara 2019 dan 2022, lalu kembali ke Everton setelah itu.

Sepanjang musim terakhir, Idrissa Gueye tampil bersama Everton dalam 25 pertandingan, di mana dia berhasil mencetak dua gol dan menyumbangkan tiga assist, serta tampil dalam empat pertandingan timnas Senegal pada turnamen Piala Dunia 2026, tanpa mencetak gol maupun assist.