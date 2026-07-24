Dari Premier League ke Roshan: Al-Diriyah Rebut Bintang Senegal dari Al-Ahli

Klub Al-Diriyah, yang baru saja promosi ke Liga Roshn Arab Saudi, berhasil mengungguli Al-Ahli setelah merebut salah satu bintang Liga Primer Inggris darinya selama periode transfer musim panas ini.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Al-Diriyah telah mencapai kesepakatan dengan pemain asal Senegal, Idrissa Gana Gueye, gelandang mantan Everton, untuk bergabung ke skuadnya dengan kontrak berdurasi satu musim.

Gelandang Senegal itu akan pindah ke klub Arab Saudi tersebut lewat transfer gratis, setelah kontraknya dengan klub Inggris itu berakhir seusai musim lalu.

Gueye sempat menjadi salah satu target Al-Ahli selama periode transfer musim panas ini, di tengah upaya klub itu mencari gelandang baru seandainya pemain asal Prancis, Enzo Millot, hengkang dari skuadnya, karena ia berada di luar rencana pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Dengan demikian, upaya Al-Ahli akan terfokus untuk merekrut pemain asal Prancis, Manu Koné, gelandang Roma, mengingat ia tetap menjadi target terbesar di lini tengah seandainya Millot pergi.

Idrissa Gana Gueye memiliki perjalanan karier yang menonjol di lapangan sepak bola Eropa, di mana ia memulainya di Liga Prancis bersama Lille, sejak dipromosikan ke tim utama pada 2010, hingga pindah ke Aston Villa pada 2015.

Setelah satu musim bersama Aston Villa, pemain berusia 36 tahun itu pindah ke Everton, dan menghabiskan 3 tahun bersamanya sebelum melangkah ke persinggahan terpentingnya bersama Paris Saint-Germain antara tahun 2019 dan 2022, lalu kembali ke Everton setelah itu.

Sepanjang musim terakhir, Idrissa Gueye tampil bersama Everton dalam 25 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak dua gol dan tiga assist, serta ikut bermain dalam empat pertandingan timnas Senegal di ajang Piala Dunia 2026, tanpa mencetak gol atau assist.