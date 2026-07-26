Klub Barcelona resmi mengumumkan, pada hari Minggu ini, perekrutan bek asal Catalunya, Martina Fernandez, 21 tahun, yang datang dari klub Inggris Everton, dalam transfer yang menandai kepulangan sang pemain ke tanah airnya setelah absen selama satu setengah tahun.

Klub Catalunya tersebut menegaskan, dalam pernyataan resmi, pengaktifan klausul pembelian kembali yang mereka pegang saat kepindahan sang pemain ke Inggris, dengan nilai sekitar 150 ribu euro, di mana Fernandez menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029.

Rencananya, acara penandatanganan resmi akan digelar dalam beberapa hari mendatang di kantor presiden klub Joan Laporta, dengan kehadiran Xavier Puig, kepala departemen sepak bola wanita.

Sejarah panjang bersama Blaugrana

Fernandez merupakan wajah yang tak asing di lingkungan "Camp Nou", karena ia tampil untuk pertama kalinya secara resmi bersama tim utama pada musim 2021/2022 saat baru berusia 17 tahun, di bawah asuhan pelatih Jonatan Giraldez.

Selama periode pertamanya, ia menjalani 22 pertandingan, 15 di antaranya di Liga Spanyol, dengan tampil sebagai starter di 12 laga.

Namun, musim 2024/2025 menyaksikan ia mengalami cedera meniskus yang menyingkirkannya dari lapangan selama beberapa bulan, sebelum akhirnya ia pulih dan pindah ke Everton, di mana ia awalnya bergabung dengan status pinjaman, kemudian klub Inggris itu merekrutnya secara permanen dengan Barcelona tetap memegang hak untuk mengendalikan masa depannya.

Memperkuat lini pertahanan

Kepulangan Fernandez datang pada momen yang menentukan, karena Barcelona berupaya memperkuat lini pertahanan tengahnya setelah kepergian Mapi Leon dan berlanjutnya proses pemulihan Laia Aleixandri, sehingga menjadikan bek muda itu sebagai pelapis yang dapat diandalkan bagi lini pertahanan besutan Pere Romeu.

Di Everton, Fernandez mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan, karena ia tampil di 25 pertandingan Women's Super League Inggris, dan kini kembali dengan pengalaman yang lebih luas serta kematangan yang lebih besar, disertai peluang nyata untuk mengamankan tempat tetap dalam skuad sang pelatih.

Perekrutan Fernandez menjadi transfer ketiga Barcelona dalam bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah perekrutan Rene van Astein dan Tyler McamI, dalam kerangka rencana klub untuk memperkuat barisan tim wanitanya.