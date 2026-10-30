Dari Premier League: Atletico Madrid saingi Barcelona untuk transfer gratis

Atletico Madrid bersiap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan jasa bek asal Argentina, Lisandro Martinez, yang kini membela Manchester United.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa hubungan Lisandro dengan klub Inggrisnya memburuk drastis dan mencapai titik terburuknya, menyusul pernyataan yang ia lontarkan seusai pertandingan melawan Atletico Madrid.

Dalam konteks ini, Barcelona dan Atletico Madrid memasukkan pemain Argentina tersebut ke dalam perhitungan masa depan mereka, mengingat kontraknya berakhir pada musim panas 2027 sehingga ia akan menjadi target transfer gratis pada bursa transfer musim panas mendatang.

Eksodus besar-besaran diperkirakan akan terjadi di Manchester United mulai musim panas mendatang, dan Lisandro menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar pemain yang akan pergi.

Baik klub Inggris itu maupun sang pemain Argentina tampaknya tidak bersedia mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak untuk satu musim tambahan. Bahkan, ada kemungkinan yang mengemuka untuk mencari jalan keluar baginya mulai Januari mendatang, namun hal itu akan bergantung pada tawaran-tawaran yang masuk ke United.

Meskipun klub sedang melalui fase yang sulit, Martinez termasuk salah satu dari sedikit pemain yang nilai pasarnya tidak terpengaruh secara negatif, yakni mencapai 45 juta euro, menurut situs Transfermarkt.

Baik Atletico Madrid maupun Barcelona bersiap memanfaatkan kekisruhan yang tengah dialami Manchester United untuk merekrut sang pemain.

Cristian Romero, bintang Atletico, tidak hanya mengungkapkan kekagumannya terhadap rekan senegaranya, tetapi juga memberikan dukungan nyata agar ia pindah ke Atletico Madrid, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Olga milik kakak beradik.

Ia mengatakan dengan tegas, "Lisandro Martinez. Adakah pemain yang ingin saya boyong ke tim saya? Lisandro Martinez."

Selain itu, Lisandro merupakan impian lama bagi manajemen Atletico Madrid, karena namanya sudah ada dalam daftar incaran klub sejak beberapa musim lalu. Ia cocok dengan kebutuhan proyek yang masih dalam tahap pembangunan, baik dari sisi teknis maupun ekonomi.

Sementara itu, Barcelona mengkaji situasi sang pemain dari jarak yang berhati-hati. Klub memandang bek Argentina itu sebagai pemain yang mapan di level tertinggi sepak bola, juara di semua gelar bersama timnas negaranya, dan yang terpenting bahwa ia mungkin dapat diperoleh tanpa biaya finansial yang besar.

Di Italia, nama Martinez beredar di lingkungan klub Inter, Roma, dan Como, sebagai salah satu opsi yang mengemuka untuk memperkuat lini pertahanan mereka, khususnya bagi Como yang diarsiteki Cesc Fabregas, yang akan kehilangan jasa Jacopo Ramon pada musim panas mendatang.