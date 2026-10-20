Hubungan antara Paris Saint-Germain dan Barcelona mengalami perubahan drastis, setelah kedua klub berpindah dari persaingan sengit yang berlangsung bertahun-tahun menjadi kemitraan yang erat, bertepatan dengan pertemuan yang dinanti antara keduanya, hari Selasa ini, dalam sajian sepak bola istimewa di Stadion Parc des Princes.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kedua klub kini menjadi mitra yang tak terpisahkan di dalam Asosiasi Klub Eropa, yang sebelumnya dikenal dengan nama Asosiasi Klub Profesional Eropa, dan Barcelona kembali terlibat dalam kegiatannya.

Hubungan antara Joan Laporta dan Nasser Al-Khelaifi, yang selama bertahun-tahun saling melontarkan tuduhan dan perselisihan, juga berubah menjadi saling berpelukan, di tengah spekulasi kemungkinan presiden klub Catalan itu menduduki jabatan wakil presiden asosiasi pada rapat umum yang dijadwalkan musim depan, setelah Barcelona kembali ke lingkaran Asosiasi Sepak Bola Eropa.

Hubungan antara Barcelona dan Paris Saint-Germain mencapai titik puncak ketegangan pada musim 2016-2017, setelah sebelumnya persaingan antara kedua klub hanya terbatas pada upaya merekrut sejumlah pemain, di antaranya pemain Brasil Marquinhos.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Namun pada November 2016, Barcelona mengumumkan pemutusan hubungan dengan Qatar Airways, sponsor utama klub kala itu, dan menjalin kontrak dengan perusahaan Rakuten, berkat persahabatan yang terjalin antara Gerard Pique dan Hiroshi Mikitani.

Meski presiden Barcelona saat itu, Josep Maria Bartomeu, merupakan kelanjutan dari kebijakan Sandro Rosell yang menjalin kesepakatan sponsor dengan kerajaan Teluk tersebut, ia menyadari ketidaknyamanan suporter klub terhadap kemitraan itu dan memutuskan untuk mengakhirinya. Keputusan ini tidak disukai Qatar, dan dengan demikian juga oleh Paris Saint-Germain.

Musim yang sama menyaksikan pertemuan kedua tim di babak 16 besar Liga Champions Eropa, saat Paris Saint-Germain menghancurkan tamunya Barcelona dengan skor 4-0 di Stadion Parc des Princes, sebelum tim Catalan itu membalikkan keadaan pada laga leg kedua di Stadion Camp Nou, meraih kemenangan bersejarah dengan skor 6-1.

Nasser Al-Khelaifi menunjukkan kemarahan besar terhadap para pemainnya, juga terhadap kinerja wasit Aytekin, dengan berkata: "Seharusnya hasilnya berbeda".

Pada musim panas berikutnya, surat kabar "Mundo Deportivo" menerbitkan sampul berjudul "Saatnya Verratti", setelah tercapai kesepakatan dengan gelandang Italia itu di Formentera, tempat Bartomeu juga menghabiskan liburannya.

Sampul itu memicu kemarahan Al-Khelaifi, yang mengaitkannya dengan langkah dari presiden Barcelona. Ia tak hanya menolak memberi izin pemain itu pergi, tetapi juga memperpanjang kontraknya dan memintanya mengakhiri hubungan dengan agennya, Donato Di Campli, yang sebelumnya menyatakan dalam upaya menekan demi kepindahan kliennya: "Verratti adalah tawanan Sang Emir".

Secara diam-diam, Paris Saint-Germain sedang mempersiapkan balasan yang sangat menyakitkan, karena tak lama kemudian mereka membayar nilai klausul penalti dalam kontrak Neymar yang mencapai 222 juta euro, usai pertemuan rahasia dengan ayah sang pemain di Sao Paulo dan Mallorca.

Neymar saat itu, tanpa diragukan, merupakan salah satu pemain terbaik dunia dan pewaris jelas Lionel Messi di dalam Barcelona, dan kepergiannya menimbulkan kejutan besar bagi klub Catalan tersebut, sekaligus membuka jalan bagi kemunduran imperiumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Perang dingin antara kedua klub berlanjut bertahun-tahun, dan menyaksikan babak-babak yang lebih tidak sengit, di antaranya kepindahan Xavi Simons, salah satu talenta menjanjikan paling menonjol di akademi La Masia, ke Paris Saint-Germain pada 2019.

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Namun konflik kembali berkobar hebat pada 2021, selama kampanye pemilihan presiden Barcelona, ketika sampai ke telinga Laporta, yang masih menjadi kandidat meski unggul untuk menang, kabar tentang langkah klub Prancis itu untuk merekrut Messi.

Laporta memanfaatkan kabar itu untuk membandingkan filosofi kedua klub, dengan berkata: "Kami adalah klub yang dimiliki para anggota, sedangkan mereka adalah klub milik sebuah negara".

Ia juga meragukan kemampuan Al-Khelaifi untuk merekrut bintang Argentina itu, seraya menambahkan: "Saya tidak tahu apakah mereka mampu menanggung biaya transfer ini, karena saya diberi tahu bahwa mereka mengalami kerugian besar".

Sebaliknya, Al-Khelaifi membalas bahwa kontrak Messi berakhir pada Juni, dan bahwa pemain itu bebas bernegosiasi dengan pihak mana pun yang diinginkannya, dan akhirnya, apa pun alasannya, Si Kutu pun pindah ke Paris.

Hal itu didahului pertemuan langsung antara Laporta dan Al-Khelaifi di Stadion Parc des Princes, selama perjalanan pertama presiden Barcelona pada masa jabatan keduanya.

Suasananya begitu tegang hingga ketegangan itu terasa jelas, dan konflik antara Paris Saint-Germain dan Barcelona tak terbatas pada Messi, melainkan meluas pula ke Lamine Yamal, setelah klub Paris itu melambaikan tawaran senilai 200 juta euro pada 2024 untuk merekrutnya.

Tak pernah jelas apakah tawaran itu sampai secara resmi ke meja Laporta, tetapi presiden Barcelona mengakui adanya kabar tentang minat Paris terhadap pemain tersebut, tentu saja melalui agennya yang terkenal, Jorge Mendes.

Segalanya mulai berubah sedikit lebih dari setahun lalu, ketika Joan Laporta mulai menjauh secara bertahap dari proyek Liga Super Eropa. Pada 8 Oktober 2025, ia memeluk Nasser Al-Khelaifi di balkon Hotel Cavalieri di ibu kota Italia, Roma, tempat presiden Barcelona menghadiri jamuan makan malam acara resmi Asosiasi Klub Eropa atas undangan mereka, lalu memutuskan untuk tetap berada di asosiasi tersebut.

Jabat tangan antara kedua pria itu menjadi titik balik yang menentukan, karena sejak saat itu kedua klub berupaya memperkuat hubungan mereka, bahkan dalam urusan yang berkaitan dengan transfer pemain di antara keduanya.

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Pada Januari 2026, Dro Fernandez pindah ke Paris setelah tercapai kesepakatan dengan klub Prancis itu, dalam sebuah langkah yang termasuk paling membuat Hansi Flick geram sejak ia menukangi Barcelona, mengingat posisi istimewa yang dimiliki pemain tersebut di mata pelatih Jerman itu.

Alih-alih memasuki konfrontasi baru, Laporta dan Al-Khelaifi sepakat agar Paris Saint-Germain membayar sedikit lebih tinggi untuk transfer itu, yakni 8 juta euro alih-alih 6 juta, yang merupakan nilai klausul penalti, demi menghindari munculnya perselisihan terbuka antara kedua klub.

Skenario serupa terulang pada musim panas, ketika Luis Enrique menghubungi Ferran Torres dan memberitahunya tentang minatnya untuk merekrutnya, sebelum Paris Saint-Germain meminta izin Barcelona untuk memulai negosiasi, yang berakhir dengan kesepakatan senilai sekitar 50 juta euro.

Stadion Parc des Princes, hari Selasa ini, akan menjadi panggung bagi pemandangan baru yang mencerminkan perubahan besar dalam hubungan antara kedua klub, karena Al-Khelaifi dan Laporta akan saling berpelukan di tribun utama, seperti yang mereka lakukan di Roma setahun lalu.

Dan setelah bertahun-tahun berkonflik dan berselisih, Paris Saint-Germain dan Barcelona kini menjadi dua sahabat dekat.



