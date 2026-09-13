Tidak diragukan lagi bahwa bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, memantau dari dekat kabar terkait klub Eldense, yang telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakuisisinya.

Setelah sepekan penuh gejolak, yang menyaksikan pemecatan pelatih mereka sebelumnya Claudio Barragán, serta pengumuman kesepakatan awal antara para pemilik saat ini dan Messi untuk pengalihan kepemilikan saham klub, tim Eldense bertandang ke Sporting Gijón dan meraih kemenangan pertama mereka musim ini di bawah asuhan pelatih sementara Josep Ferrando.

Gol kemenangan dicetak oleh Javi Martínez, salah satu rekrutan baru tim.

Kemenangan di Stadion El Molinón memberikan Josep Ferrando kesempatan untuk melanjutkan tugas hingga direktur olahraga, Víctor Lafuente, menemukan pelatih baru yang cocok dengan para pemain dalam skuad saat ini, sebuah tugas pertama yang diberikan Leo Messi kepada para direktur klub saat ini.

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Menurut surat kabar "AS", sang bintang Argentina memantau dari dekat perkembangan kesepakatan pengambilalihan Eldense dari Miami, dan ia telah merayakan kemenangan tim.

Messi menunjukkan kekagumannya terhadap unggahan yang dipublikasikan klub di akun Instagram mereka, yang mengumumkan kemenangan 1-0 atas Sporting di Stadion El Molinón.