Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
messi(C)Getty Images

Diterjemahkan oleh

Dari Miami: Apa yang dilakukan Messi dengan iklan baru Aldeensi?

Inter Miami CF vs Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
Inter Miami CF vs San Diego FC
San Diego FC
Major League Soccer
Eldense
L. Messi
AS
Meksiko
Spanyol
Argentina

"Sang Kutu" memantau perkembangan transfer itu dari Miami

Tidak diragukan lagi bahwa bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, memantau dari dekat kabar terkait klub Eldense, yang telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakuisisinya.

Setelah sepekan penuh gejolak, yang menyaksikan pemecatan pelatih mereka sebelumnya Claudio Barragán, serta pengumuman kesepakatan awal antara para pemilik saat ini dan Messi untuk pengalihan kepemilikan saham klub, tim Eldense bertandang ke Sporting Gijón dan meraih kemenangan pertama mereka musim ini di bawah asuhan pelatih sementara Josep Ferrando.

 Gol kemenangan dicetak oleh Javi Martínez, salah satu rekrutan baru tim.

Kemenangan di Stadion El Molinón memberikan Josep Ferrando kesempatan untuk melanjutkan tugas hingga direktur olahraga, Víctor Lafuente, menemukan pelatih baru yang cocok dengan para pemain dalam skuad saat ini, sebuah tugas pertama yang diberikan Leo Messi kepada para direktur klub saat ini.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Menurut surat kabar "AS", sang bintang Argentina memantau dari dekat perkembangan kesepakatan pengambilalihan Eldense dari Miami, dan ia telah merayakan kemenangan tim.

Messi menunjukkan kekagumannya terhadap unggahan yang dipublikasikan klub di akun Instagram mereka, yang mengumumkan kemenangan 1-0 atas Sporting di Stadion El Molinón.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google