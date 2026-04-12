Dari mesin pencetak gol menjadi teka-teki di lini serang... Krisis Mbappé semakin parah!

Tampaknya perdebatan mengenai apakah Real Madrid lebih baik dengan atau tanpa Kylian Mbappé tidak lagi sekadar perdebatan di kalangan penggemar, melainkan telah menjadi bukti numerik yang jelas melalui performa dan statistik.

Saat pemain Prancis itu berada di puncak performanya, tim Los Blancos mencatatkan periode terbaiknya musim ini, namun penurunan efektivitasnya di depan gawang belakangan ini kembali memunculkan pertanyaan tentang pengaruhnya yang sebenarnya terhadap sistem tim.

Menurut laporan surat kabar "Marca", di awal musim, proyek Xabi Alonso berjalan dengan lancar. Mbappé meledak secara gol dengan mencetak 9 dari 16 gol yang dicetak tim dalam pertandingan-pertandingannya yang pertama, membawa Real Madrid ke rangkaian 7 kemenangan beruntun yang merupakan yang terbaik musim ini.

Setelah kekalahan di Metropolitano, tim kembali bangkit dengan kuat meraih 6 kemenangan beruntun lainnya, di mana Mbappé menambahkan 8 gol baru, menegaskan dirinya sebagai motor utama mesin serangan Los Blancos.

Surat kabar tersebut menambahkan, sejak periode itu, kurva performa mulai menurun, baik penampilan maupun hasil pertandingan berubah, dan Mbappé sendiri memasuki fase yang tidak biasa dalam kariernya, karena ia hanya mencetak satu gol dalam 7 pertandingan terakhir, meskipun gol tersebut tercipta pada momen krusial melawan Bayern Munich.

Efektivitas yang mengkhawatirkan

Angka-angka tidak kenal ampun. Pada puncak performanya, Mbappé hanya membutuhkan 4 tembakan untuk mencetak gol, dengan tingkat akurasi 25%, atau satu gol setiap 70 menit.

Namun kini, efektivitasnya menurun menjadi satu gol setiap 497 menit, dengan tingkat keberhasilan tidak lebih dari 4%.

Penurunan produktivitas yang tajam ini tidak luput dari perhatian di dalam klub, terutama dengan adanya perasaan yang semakin kuat bahwa kehadiran Mbappé memengaruhi performa Vinícius Júnior, yang kontribusi serangannya turun hampir setengahnya sejak pemain Prancis itu kembali ke skuad inti.

Masalahnya bersifat kolektif, bukan individual

Di tengah kritik, Álvaro Arbeloa mencoba menenangkan suasana, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan:

Dia menambahkan: "Saya tidak bisa khawatir tentang pemain yang memakai nomor punggung seperti mereka. Mereka jelas termasuk di antara 4 atau 5 pemain terbaik di dunia. Saya sama sekali tidak bisa khawatir."

Dia menambahkan, "Kita harus memperbaiki banyak hal secara kolektif, terutama saat menghadapi tim-tim yang menunggu kita, memberikan sedikit ruang, dan jarang menyerang ke arah gawang kita. Ini masih menjadi tantangan bagi kita, dan saya rasa hal ini lebih berkaitan dengan performa tim daripada bakat individu. Kami berharap seri ini berakhir pada hari Rabu seperti seri-seri lainnya, dan kami bisa kembali akurat di depan gawang."

Waktu yang Sensitif

Meskipun telah mencetak 83 gol dalam 96 pertandingan bersama Real Madrid, Mbappé kini berada dalam situasi langka: penurunan efektivitas, tekanan publik yang meningkat, dan tantangan krusial di Liga Champions.

Yang menarik, cedera lututnya baru-baru ini, yang membuatnya absen sementara, justru memberikan kekompakan tim yang lebih besar, yang memicu perdebatan apakah absennya bintang Prancis itu justru memberikan keseimbangan yang lebih baik dalam performa Real Madrid.

Kini, menjelang pertandingan-pertandingan besar, Mbappé menyadari bahwa kembali ke performa terbaiknya bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan diri.

Tim membutuhkan pencetak gol utamanya, dan para penggemar menantikan kembalinya nomor 10 untuk menjadi seperti di awal musim, simbol penentu, bukan pusat perdebatan.

