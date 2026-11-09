Hossam Hassan, mantan direktur teknik timnas Mesir, menerima tawaran dari klub Afrika Selatan, Sundowns, untuk menangani kepemimpinan teknis tim tersebut, setelah kepergiannya dari kursi kepelatihan Mesir, di tengah upaya klub mencari pelatih baru untuk memimpin fase mendatang.

Situs "Erem News" asal Uni Emirat Arab menyebutkan bahwa Sundowns mengajukan tawaran kepada Hossam Hassan untuk menangani kepelatihan tim, kurang dari 24 jam setelah kekalahannya dari Union Alger di final Piala Super Afrika, kemarin Minggu.

Langkah klub Afrika Selatan itu datang menyusul tersingkirnya mereka dari Liga Champions Afrika, di samping kekalahan gelar Super Kontinental dari Union Alger, yang menempatkan tim pada fase yang membutuhkan penataan ulang perangkat teknisnya.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Hossam Hassan menyambut baik tawaran yang diajukan Sundowns, namun ia lebih memilih untuk menunda keputusan atas posisinya saat ini, dengan rencana mengambil keputusan akhir dalam beberapa jam mendatang.

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Federasi Sepak Bola Mesir sebelumnya telah mengumumkan, pada hari Sabtu, berakhirnya perjalanan Hossam Hassan bersama timnas, serta menyerahkan tugas melatih Mesir kepada Ali Maher, sehingga berakhir pula pengalaman pelatih berusia 60 tahun itu bersama timnas.