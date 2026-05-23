Girona gagal mempertahankan posisinya pada Sabtu malam. Dalam laga penentuan degradasi melawan Elche, tim asuhan Míchel tidak mampu meraih kemenangan, padahal hal itu sangat dibutuhkan: skor akhir 1-1. Mallorca pun gagal selamat, meski berhasil memenangkan pertandingan.

Di Girona, Donny van de Beek duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, sementara Daley Blind bahkan tidak masuk dalam daftar pemain. Mantan pemain Ajax itu dilaporkan mengalami masalah fisik, sehingga ia harus melewatkan pertandingan krusial ini.

Babak pertama di Estadi Montilivi tidak terlalu spektakuler. Kedua tim hampir tidak menciptakan peluang, sehingga pertandingan ini benar-benar menjadi laga penentuan degradasi. Girona menguasai bola lebih banyak, tetapi tetap tertinggal pada menit ke-39.

Elche mendapat tendangan bebas, yang melalui sundulan Pedro Bigas sampai ke Álvaro Rodríguez. Pemain asal Uruguay itu berdiri membelakangi gawang, tetapi mendapat ruang yang luas, dengan cerdik melepaskan diri, dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri: 1-0. Girona berada dalam masalah besar.

Tepat sebelum jeda, Rodríguez yang sama hampir mencetak gol kedua malam itu. Penyerang itu dengan cerdik memanfaatkan kesalahpahaman di lini belakang, tetapi tendangannya melebar ke jaring samping. Elche masuk ke ruang ganti dengan keunggulan tipis.

Di babak kedua, Girona harus mengubah strategi, dan hal itu langsung berhasil. Pada menit ke-48, Arnau Martínez dengan cepat menyambar bola saat kiper Elche gagal mengantisipasi tendangan bebas dari Azzedine Ounahi. Bek kanan itu mengembalikan harapan: 1-1.

Peluang besar tidak muncul hingga menit ke-80. Pemain pengganti Thomas Lemar dengan cerdik melepaskan diri dengan kontrol bola yang indah dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri, namun bola menghantam mistar gawang. Girona mencoba menyerang di sisa babak kedua, namun tidak lagi membahayakan, sehingga degradasi kini benar-benar menjadi kenyataan.

Akibat hasil ini, Girona terdegradasi ke Segunda División, padahal pada musim 2024/25 klub ini masih berlaga di Liga Champions setelah berhasil menempati posisi ketiga di LaLiga. Selain Girona, Mallorca dan Real Oviedo juga turun ke divisi kedua Spanyol. Hingga pekan terakhir, persaingan di Spanyol berlangsung sangat menegangkan. Selain Girona, Elche, dan Mallorca, Osasuna dan Levante juga masih terancam terdegradasi.