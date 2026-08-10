Dari La Masia ke Bernabeu, Kucurella: Real Madrid Terbesar di Eropa

Pemain asal Spanyol, Marc Cucurella, berbicara tentang perasaannya setelah pindah ke Real Madrid, menegaskan bahwa mengenakan seragam Los Blancos merupakan momen luar biasa dalam kariernya, meskipun awal perjalanannya di sepak bola dimulai di akademi Barcelona, "La Masia".

Cucurella menjalani sesi latihan pertamanya bersama Real Madrid di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, setelah lolos dari tes medis, sebelum menyampaikan pernyataan pertamanya sebagai pemain baru dalam skuad tim tersebut.

Cucurella mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Marca: "Ini adalah sebuah kebanggaan. Saya rasa hanya sedikit orang yang bisa mengatakan bahwa mereka pernah mengenakan seragam ini. Kita telah menyaksikan legenda-legenda besar, ini adalah klub dengan sejarah yang besar, dan klub terbesar di Eropa."

Ia menambahkan: "Keberadaan saya di sini hari ini adalah sebuah keistimewaan dan kehormatan, dan yang terpenting adalah imbalan atas segala kerja keras yang telah saya lakukan sepanjang karier saya. Saya telah menunggu lama, dan terasa seperti membutuhkan waktu yang panjang, tetapi sekarang saya ada di sini."

Cucurella mengenang malam-malam Real Madrid

Bek asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun ia mengikuti banyak momen bersejarah Real Madrid dari luar lapangan, sebelum akhirnya kini mendapatkan kesempatan untuk turut ambil bagian dengan mengenakan seragam tim.

Ia mengatakan: "Sebagai penonton, saya menyaksikan semua malam-malam ajaib itu, comeback-comeback di Bernabeu, dan semua trofi Liga Champions yang diangkat oleh tim ini."

Ia melanjutkan: "Sebagai pemain, dan sebagai anak kecil yang mulai bermain sepak bola, sangat sulit untuk menolak kesempatan bermain untuk klub seperti ini. Kesempatan itu datang kepada saya dan saya tidak ragu sedetik pun. Mendapatkan kesempatan untuk merasakan itu dari dalam dan ikut ambil bagian di dalamnya adalah tanggung jawab yang sangat besar, tetapi juga sebuah tantangan yang indah dan penting."

Kesan Cucurella tentang Mourinho

Sang pemain berbicara tentang awal masanya bersama Jose Mourinho, menjelaskan bahwa suasana pertama di bawah arahan pelatih asal Portugal itu berjalan positif.

Ia mengatakan: "Banyak kepercayaan diri dan spontanitas. Kita harus melakukan di lapangan apa yang kita kuasai, dan yang terpenting adalah menikmatinya. Saya rasa yang kita semua inginkan adalah meraih kemenangan dan menjalani tahun yang luar biasa."

Ia juga mengungkapkan kegembiraannya bisa mengenal rekan-rekan barunya, dengan mengatakan: "Saya memang sudah antusias untuk mengenal rekan-rekan setim saya. Saya telah berbicara dengan beberapa dari mereka setelah mereka mengirimi saya pesan. Awal yang sangat baik."

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