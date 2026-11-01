Ibrahima Konate Ibrahima Konate menegaskan dirinya sebagai salah satu elemen paling menonjol dari kekuatan pertahanan di El Clasico, setelah menampilkan performa luar biasa melawan Barcelona, yang membuktikan perkembangan levelnya dan kemampuannya menghadapi ujian-ujian tersulit, hingga menjadi pilar utama dalam sistem pertahanan yang ingin ditegakkan oleh Jose Mourinho.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", bek asal Prancis itu berhasil melewati kritik keras yang menerpanya pada musim lalu bersama Liverpool, baik karena penurunan levelnya maupun karena kontraknya yang tidak diperpanjang, hingga tampil di Stadion Camp Nou dengan wajah yang benar-benar berbeda, serta menampilkan performa bertahan yang bercirikan ketangguhan dan konsentrasi, membuatnya seperti batu karang yang sulit dilewati.

Sejak 13 Juli lalu, Mourinho menuntut para pemainnya menunjukkan "rasa lapar" dan keinginan untuk menang, baik selama pertandingan maupun latihan di markas klub di Valdebebas.

Konate termasuk di antara para pemain yang dengan cepat mencerna pesan sang pelatih, dan tidak perlu mendengarnya lebih dari sekali.

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Sebelum laga melawan Leipzig yang berakhir dengan kemenangan timnya 4-1, bek asal Prancis itu berbicara tentang Mourinho dengan mengatakan: "Dia tidak perlu berbicara terus-menerus, dia memiliki aura yang tidak dimiliki banyak pelatih."

Pernyataan ini mencerminkan besarnya rasa saling menghargai antara kedua belah pihak, terlebih karena semangat dan konsentrasi Konate di dalam lapangan tidak membutuhkan penegasan.

Angka-angka bek asal Prancis itu menonjolkan besarnya pengaruhnya di sisi pertahanan, karena ia memuncaki daftar pemain tim dalam hal jumlah tembakan yang berhasil mereka blok, setelah menghadang 12 tembakan, unggul selisih empat tembakan atas pesaing terdekatnya, Rudiger.

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Angka ini mencerminkan kemampuan Konate untuk melakukan intervensi di momen-momen krusial, meskipun sisi pekerjaan bertahan ini tidak selalu mendapatkan perhatian yang layak.

Kekuatan Konate tidak terbatas pada memblok tembakan, melainkan pengaruhnya meluas hingga ke duel-duel fisik yang ia tangani dengan sangat tegas, karena ia tidak memberi ruang bagi para lawannya untuk mengunggulinya dengan mudah.

Ketangguhan ini merupakan salah satu ciri paling menonjol yang mendorong Mourinho untuk menyatakan persetujuannya begitu ia diberi tahu tentang rampungnya kesepakatan dengan bek asal Prancis itu.

Di sisi lain, intervensi-intervensinya yang keras menyebabkan ia mendapatkan empat kartu kuning sejauh ini, hingga menjadi pemain pertama di tim Los Blancos yang terancam skorsing di Liga Spanyol musim ini.

Meski demikian, Konate memasuki El Clasico dalam kondisi terancam skorsing, namun ia keluar dari laga tanpa mendapatkan kartu apa pun, meskipun ada ketegangan yang mengiringi pertandingan, sebagai indikasi tambahan atas perkembangan performanya dan kemampuannya mengendalikan intervensinya.

Berkat level yang ia tampilkan, Konate menegaskan dirinya sebagai pilihan utama di jantung pertahanan, hingga bek senior Rudiger kini menjadi cadangan pertama untuk saat ini.

Pada saat yang sama, Huijsen berupaya mengembangkan sisi fisik dalam performa bertahannya, setelah menempatkan tujuan ini di antara prioritasnya pada musim panas lalu, dan ia menemukan pada rekan asal Prancisnya sebuah model untuk mengukur sejauh mana kemajuannya, dan mungkin hal itu menjelaskan peralihan menuju kehati-hatian yang kini menjadi ciri versi baru bek asal Spanyol tersebut.

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Meski demikian, awal perjalanan Konate bersama tim tidak lepas dari kesalahan, karena akhir Agustus lalu menyaksikan kekeliruan yang jelas selama penampilan pertamanya di liga di Stadion Santiago Bernabeu melawan Real Sociedad.

Dalam salah satu momen, bek asal Prancis itu bersikap kaku menghadapi gerakan menggiring Oyarzabal, dan menjauh dari pengawalannya hingga jarak dua meter, yang memberi peluang bagi Sucic untuk mencetak gol penyeimbang 1-1.

Kesalahan itu mengembalikan ingatan akan gambaran Konate bersama Liverpool pada musim lalu, ketika ia mendapatkan kritik karena performanya.

Namun levelnya mengalami peningkatan yang mencolok sejak periode absen panjang yang sebagian besar ia habiskan di markas latihan di Valdebebas, akibat ia mengalami masalah fisik ringan.

Setelah Konate tampak jauh dari kesiapan yang dibutuhkan selama laga melawan Real Sociedad, performanya berkembang secara bertahap hingga mencapai puncaknya di El Clasico, yang mana ia menampilkan salah satu momen bertahan paling menonjol milik Real Madrid musim ini, menegaskan kemampuannya untuk berubah menjadi tembok yang sulit ditembus.

Ujian paling menonjol atas kemampuan Konate datang selama dua upaya beruntun dari Lamine Yamal di sisi berlawanan, karena bek asal Prancis itu berhasil menghentikan bahaya bintang Barcelona dengan menggunakan dua metode berbeda.

Pada upaya pertama, ia mengandalkan kekuatan tubuh dan lengannya untuk menjauhkan Yamal dari bola, tanpa kehilangan keseimbangannya atau menyebabkannya terjatuh, sebelum ia kembali melakukan intervensi pada upaya kedua, dan dengan cepat menukik ke tanah untuk menutup sudut tembakan dan mencegah bola lewat, dalam sebuah momen yang mencerminkan kecepatan responsnya dan ketepatannya dalam mengambil keputusan.

Kebutuhan akan ketatnya penutupan pertahanan

Konate menampilkan pertandingan yang ideal di El Clasico, dan membuktikan bahwa ia mampu membentuk fondasi yang ingin dibangun Mourinho untuk sistem pertahanannya, di mana pelatih asal Portugal itu berupaya mengembalikan ketangguhan bertahan yang memungkinkan tim menyelesaikan pertandingan tanpa kebobolan gol, hal yang hanya dicapai Real Madrid dua kali selama musim ini, melawan Malaga dan Villarreal.

Pentingnya persoalan ini semakin bertambah mengingat tim tidak mampu menjaga gawangnya tetap bersih bahkan dalam beberapa pertandingan yang ia tuntaskan dengan selisih nyaman, di mana selama kemenangan atas Sevilla dengan skor 4-1, Real Madrid kebobolan gol yang membuat skor menjadi 3-1, dan hal yang sama terulang selama kemenangan dengan skor serupa atas Leipzig, setelah tim Jerman itu mencetak gol mereka ketika skor menunjukkan keunggulan Los Blancos 3-1.

Meskipun kebobolan gol tidak menjadi masalah besar ketika tim berhasil meraih kemenangan, Mourinho tidak mengabaikan celah ini, karena ia menyadari bahwa menjaga kebersihan gawang tetap menjadi elemen mendasar dalam membangun tim yang kuat dan mampu bersaing.

Dari sinilah menonjol pentingnya keberlanjutan Konate dalam menampilkan level-level terakhirnya, yang membantu Real Madrid mengembalikan keseimbangan bertahan dan mencapai stabilitas yang diidamkan Mourinho.