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Di antara bahasa konfrontasi dan pendekatan yang merangkul, Ali Maher memilih untuk menggambarkan corak yang berbeda bagi hubungan antara tim pelatih timnas Mesir dengan para pelatih klub, setelah pernyataan-pernyataan pertamanya membawa pesan yang melampaui batas kemenangan besar atas Malawi, hingga mengungkap filosofi baru dalam berurusan dengan elemen-elemen sistem persepakbolaan lokal.

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Sembari menekankan pentingnya Timnas Mesir tampil garang dalam menyerang maupun bertahan, pada saat yang sama ia juga tidak lupa menyampaikan penghormatan kepada para pelatih Liga Mesir, dalam sikap yang tampak sepenuhnya bertolak belakang dengan pernyataan Hossam Hassan sebelumnya, yang memicu perdebatan luas mengenai level kompetisi domestik.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di bawah kepemimpinan Ali Maher dengan kemenangan telak atas Malawi, setelah membombardir gawang lawan dengan lima gol tanpa balas, pada laga ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Kairo, sehingga tim memberikan kesan positif pada penampilan perdananya di bawah arahan sang pelatih baru, yang tampak berhasrat memanfaatkan pertandingan tersebut untuk segera memperlihatkan ide-ide teknisnya.

Kemenangan ini bukan sekadar hasil besar, tetapi juga membawa sinyal mengenai arah yang ingin ditanamkan Ali Maher di dalam timnas, karena ia menegaskan bahwa publik Mesir layak menyaksikan sepak bola yang menghibur, dan bahwa timnas harus mampu memaksakan gayanya di hadapan para lawan, bukan sekadar puas meraih hasil tanpa menyuguhkan penampilan yang meyakinkan.

Singa penyerang: filosofi Ali Maher bersama Timnas Mesir

Sang pelatih mengungkap ciri utama filosofinya, menegaskan bahwa tujuannya adalah agar timnas menyerang dengan garang dan bertahan dengan ketajaman yang sama, seraya menyebut bahwa tim berhasil menerapkan ide-ide tersebut, khususnya selama babak pertama, ketika para pemain fokus mengakhiri laga lebih awal.

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Ia menambahkan bahwa Timnas Mesir memiliki sekelompok pemain dengan kemampuan istimewa, yang membuatnya mampu menyuguhkan sepak bola kuat di hadapan lawan mana pun, seraya mengibaratkan Timnas Mesir sebagai singa, sebagai isyarat atas keinginannya membangun tim yang memiliki karakter, keberanian, dan kemampuan untuk memaksakan dominasinya, alih-alih menunggu reaksi lawan.

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Pembahasan Ali Maher tidak terbatas pada sisi serangan, tetapi ia juga mengungkap sejumlah detail taktis yang ia andalkan selama pertandingan, menjelaskan bahwa memasukkan Marwan Attia pada babak kedua bertujuan untuk mengembalikan penguasaan bola pada periode-periode ketika Timnas Malawi menguasai bola, sembari terus mencari keunggulan jumlah pemain di area serangan.

Ia mengisyaratkan bahwa tim pelatih berfokus selama sesi latihan pada penerapan ide-ide terkait pressing, serangan, dan bertahan dengan garang, dan menilai bahwa keberhasilan para pemain menerapkannya di hadapan Malawi merupakan langkah penting, meski ia mengakui bahwa minimnya jumlah sesi latihan menjadi salah satu kesulitan utama yang dihadapi para pelatih timnas nasional.

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Pesan sebaliknya untuk Hossam Hassan: para pelatih liga adalah mitra kesuksesan

Namun, pesan yang paling menyita perhatian dalam pernyataan Ali Maher bukanlah hal teknis, melainkan membawa dimensi yang berkaitan dengan hubungannya dengan para pelatih klub, setelah ia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada mereka, dengan berkata: "Saya berterima kasih kepada semua pelatih Liga Mesir, karena saya adalah salah satu produk kompetisi ini, dan saya tahu betapa besar penderitaan serta upaya yang mereka kerahkan demi menghasilkan pemain berkualitas tinggi."

Pernyataan ini memperoleh arti penting tersendiri jika dibandingkan dengan sikap Hossam Hassan sebelumnya, ketika ia mengkritik level tim-tim domestik, dengan berkata: "Tidak ada satu tim pun di Liga Mesir yang menyuguhkan sepak bola, dan penampilan Timnas Mesir melawan Angola jauh lebih baik daripada penampilan tim-tim dalam laga-laga Liga Mesir," pernyataan yang memicu perdebatan, dan membuka pintu bagi ketegangan dalam hubungan antara sang pelatih sebelumnya dengan sejumlah pelatih kompetisi tersebut.

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Berbeda dengan nada itu, Ali Maher tampak berhasrat menegaskan bahwa para pelatih liga merupakan bagian mendasar dari sistem pengembangan timnas, dan bahwa hubungan dengan mereka harus dibangun atas dasar kerja sama dan penghargaan, bukan saling mengkritik, terlebih karena klub tetap menjadi sumber utama untuk menemukan dan menyiapkan para pemain yang diandalkan timnas dalam kompetisi internasional.

Sang pelatih tidak hanya menyampaikan pesan penghargaan, tetapi juga menegaskan bahwa pintu timnas terbuka bagi semua orang, dan bahwa pemilihan pemain tidak akan dikaitkan dengan nama besar atau perhitungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, melainkan dengan kemampuan pemain memberikan tambahan yang dibutuhkan. Ia memberi contoh dengan memanggil Mahmoud Mamdouh, pemuncak daftar top skor liga, bersama Nasser Maher, sebagai penegasan bahwa gemilang di kancah domestik bisa menjadi jalan langsung untuk mendapatkan kesempatan bersama Timnas Mesir.

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Mohamed Salah: panutan yang layak dihargai

Dalam konteks lain, Ali Maher tidak lupa memuji Mohamed Salah, setelah sang kapten timnas mencetak dua gol dalam laga melawan Malawi, seraya menegaskan bahwa bintang Liverpool itu terus membuktikan nilai besarnya, dan bahwa ia menjadi panutan bagi para pemain di dalam maupun di luar lapangan.

Sang pelatih mengatakan bahwa Salah layak mendapat perlakuan yang pantas bagi kedudukannya, seraya mengulang penggambarannya terdahulu tentang dirinya sebagai "hal terindah yang terjadi dalam sepak bola Mesir", dalam sebuah pesan yang mencerminkan keinginannya menyediakan suasana yang tepat bagi para bintang berpengalaman, serta memanfaatkan pengaruh teknis dan moral mereka di dalam ruang ganti.

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Ali Maher juga menyinggung gol Mohamed Hany, menjelaskan bahwa tim pelatih berupaya memanfaatkan kepadatan jumlah pemain di depan kotak penalti lawan, dan bahwa bek kanan tersebut, bekerja sama dengan Ahmed Fatouh, telah menjalankan pergerakan-pergerakan ini selama latihan lebih dari sekali, sebelum berhasil menerjemahkannya menjadi gol dalam pertandingan.

Ia juga mengisyaratkan bahwa tim pelatih terus bekerja mempelajari laga-laga kompetisi domestik dan memantau para pemain dari dekat, demi menentukan aspek-aspek yang perlu dikembangkan, serta menyusun gambaran yang jelas untuk kompetisi-kompetisi mendatang, seraya menegaskan bahwa pekerjaan tidak berhenti meski waktu yang tersedia bersama timnas terbatas.

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Ali Maher menutup pernyataannya dengan mengungkap besarnya pekerjaan yang dilakukan tim pelatih sejak ia memegang tanggung jawab, menjelaskan bahwa sebagian besar waktu berlalu di dalam ruang-ruang pertemuan, dan para anggota tim pelatih tidak meninggalkannya kecuali untuk tidur dan salat, sebelum kembali melanjutkan pekerjaan, sebagai isyarat atas keinginannya memanfaatkan setiap menit untuk membangun timnas yang mampu berkembang dengan cepat.

Dengan demikian, awal perjalanan ini membawa dua pesan jelas dari sang pelatih baru; pertama di dalam lapangan, yaitu timnas yang menyerang dan bertahan dengan garang serta tidak takut memaksakan karakternya, dan kedua di luar lapangan, melalui upaya membangun jembatan kepercayaan dengan para pelatih klub serta membuka pintu bagi bakat-bakat yang bersinar.