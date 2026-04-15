Dari juara dunia hingga masa-masa sulit: Spanyol bertekad memulihkan reputasinya pada 2026

Spanyol pernah mengalami masa kejayaan sepak bola yang tak tertandingi, namun juga mengalami kejatuhan yang telak setelahnya. Tim nasional Spanyol tak terkalahkan pada tahun 2010. Namun, setelah itu, bertahun-tahun penuh kekecewaan dan kegagalan dini pun menyusul. Selama lebih dari sepuluh tahun, Spanyol mencari identitas baru. Pada tahun 2026, Spanyol bertekad untuk memulihkan kejayaannya.

Kita akan kembali ke keajaiban generasi emas. Ke keruntuhan mendadak setelah Piala Dunia 2014 di Brasil. Dan ke tahun-tahun sulit yang menyusul. Namun, kita juga menatap ke depan. Dengan pelatih kepala baru, mentalitas yang segar, dan generasi baru talenta. Dipimpin oleh Lamine Yamal, si jenius muda yang menurut banyak orang dapat membawa Spanyol menuju gelar dunia baru.

Secara historis, Spanyol sering kali menjadi negara yang selalu gagal di turnamen-turnamen besar. Bakatnya selalu ada, tetapi pada saat-saat krusial, keberuntungan seolah berpihak pada pihak lawan. Sepanjang tahun-tahun itu, nama-nama besar pernah mengenakan seragam Spanyol: Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González, dan Fernando Hierro. Status mereka dalam dunia sepak bola tak terbantahkan, namun mereka tak pernah meraih gelar juara dunia. Baru pada awal abad ke-21, era keemasan yang sesungguhnya dimulai.

Era itu dimulai pada Euro 2008. Di final, Spanyol mengalahkan Jerman dan meraih gelar Eropa untuk pertama kalinya dalam 44 tahun. Itu adalah awal dari generasi yang luar biasa, dengan pemain seperti Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi, David Villa, dan Fernando Torres.

Langkah berikutnya adalah Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Awal turnamen tersebut sama sekali tidak meyakinkan. Spanyol secara mengejutkan kalah dari Swiss pada pertandingan pertama. Kemudian diikuti oleh laga-laga berat di fase gugur, seperti melawan Paraguay di perempat final dan Jerman di semifinal. Namun, pada akhirnya Spanyol berhasil mencapai final melawan Belanda.

Pada 11 Juli 2010, di Stadion Soccer City di Johannesburg, Spanyol mungkin memainkan pertandingan terpenting dalam sejarahnya. Casillas menyelamatkan Spanyol dengan penyelamatan krusial satu lawan satu melawan Arjen Robben. Dan di babak perpanjangan waktu, Andrés Iniesta yang mencetak gol ke gawang dengan bola Jabulani yang kontroversial. Spanyol menjadi juara dunia untuk pertama kalinya.

Kisah dongeng itu berlanjut. Pada 2012, Spanyol kembali menjadi juara Eropa. Namun, belakangan terungkap bahwa turnamen yang sama juga menandai akhir dari periode paling sukses dalam sejarah sepak bola Spanyol dan awal dari kemunduran yang panjang.

Kejatuhan

Ada sebuah kebenaran sederhana dalam dunia olahraga: siapa pun yang unggul, pada akhirnya akan mengalami kemunduran. Bahwa Spanyol suatu saat akan mengalami kemunduran, mungkin memang tak terhindarkan. Namun, hampir tak ada yang menyangka hal itu akan terjadi secepat ini.

Retakan pertama mulai terlihat di Stadion Maracanã. Di final Piala Konfederasi 2013, Spanyol berhadapan dengan tuan rumah Brasil. Neymar yang masih muda memainkan peran utama dalam kemenangan meyakinkan 3-0. Tim asuhan Vicente del Bosque benar-benar dikalahkan habis-habisan malam itu. Setelahnya, hal itu terasa seperti pertanda.

Setahun kemudian, pada Piala Dunia 2014 di Brasil, hal yang tak terbayangkan terjadi. Juara dunia bertahan tersingkir sejak fase grup. Spanyol menderita kekalahan telak 1-5 dari timnas Belanda, yang terlalu tangguh, dan kemudian menerima pukulan terakhir dari Chili. Turnamen itu berakhir sebelum benar-benar dimulai.

Dampaknya sangat besar. Berbagai ikon dari generasi emas itu mengundurkan diri dari tim nasional. Generasi pemain baru harus mengambil alih dan mereka diberi tugas berat: mengembalikan Spanyol ke puncak dunia dan mencoba menyamai apa yang telah dicapai pendahulu mereka.

Kekecewaan terus menumpuk

Di level klub, Spanyol tetap menjadi kekuatan besar. Real Madrid memenangkan Piala Eropa/Liga Champions sebanyak enam belas kali. Barcelona hampir setiap tahun bersaing memperebutkan gelar di Liga Champions, sementara Sevilla berkembang menjadi spesialis di Liga Europa.

Namun kini sorotan internasional tertuju pada tim nasional. Sejak 2010, Spanyol termasuk dalam kelompok kecil negara-negara yang pernah menjadi juara dunia. Pertanyaannya adalah: apakah mereka mampu menghadapi status tersebut? Dan apakah mereka bisa bangkit kembali setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia 2014 di Brasil?

Generasi emas telah menetapkan standar yang sangat tinggi. Para pemain yang datang setelahnya diberi tugas untuk meneruskan warisan tersebut, namun mereka tidak benar-benar berhasil melakukannya. Dua kali tersingkir berturut-turut di babak 16 besar, pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar, menunjukkan betapa sulitnya menandingi level era Del Bosque.

Banyak penggemar Spanyol masih merindukan masa-masa itu. Masa ketika para legenda mengenakan seragam nasional dan mendominasi setiap lawan. Rasanya seolah-olah Spanyol menguasai sepak bola dunia, seolah-olah tak ada yang bisa mengalahkan mereka.

Itu adalah masa impian, tetapi setelah 2014, semua orang tiba-tiba tersadar. Pertanyaannya tetap: bagaimana Spanyol bisa kembali ke masa kejayaan itu? Fondasi generasi emas itu terletak pada Barcelona legendaris asuhan Pep Guardiola. Dengan sepak bola tiki-taka yang terkenal, mereka mendominasi Eropa. Yang menarik, kemunduran Spanyol bertepatan dengan kepergian Guardiola dari Barcelona, pada akhir musim 2011/12. Barça sendiri pun perlahan kehilangan statusnya sebagai salah satu klub teratas di sepak bola Eropa.

Lalu, apa yang bisa membawa Spanyol kembali ke puncak? Bagaimana mereka bisa kembali bermimpi meraih gelar dunia? Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Torres, dan Puyol sudah tidak ada lagi. Yang dibutuhkan Spanyol adalah percikan baru, seorang talenta luar biasa yang bisa membawa harapan. Harapan itu muncul tiga belas tahun setelah gelar dunia 2010, di tanah Catalan.

Dia berasal dari La Masia, akademi muda Barcelona yang telah melahirkan begitu banyak talenta Spanyol. Dan sekali lagi, muncullah seorang pemain yang membuat para penggemar bermimpi tentang perburuan gelar juara dunia yang baru. Namanya: Lamine Yamal.

Harapan baru

29 April 2023 adalah tanggal yang tak akan mudah dilupakan oleh banyak orang Spanyol. Pada hari itu, Xavi, ikon dari generasi emas dan saat itu menjabat sebagai pelatih Barcelona, memberikan kesempatan kepada Yamal untuk melakukan debut profesionalnya.

Gaya bermainnya langsung mengingatkan pada Lionel Messi. Yamal tanpa rasa takut berduel dengan para bek dan seolah-olah bola menempel di kaki kirinya. Bakat sekelas itu jarang ditemui. Di masa ketika baik Barcelona maupun tim nasional Spanyol sedang mencari arah, kemunculannya terasa seperti berkah.

Belum genap satu setengah tahun setelah debutnya, Yamal sudah memainkan peran utama dalam kesuksesan baru Spanyol. Di Euro 2024, ia membantu negaranya meraih gelar juara, setelah mengalahkan Inggris di final. Sebuah permata baru dari La Masia memimpin generasi baru.

Nama-nama besar masa lalu, seperti Casillas, Iniesta, Xavi, Ramos, Puyol, dan Villa, sudah tidak ada lagi. Namun, ada kelompok baru yang siap menggantikan mereka. Pemain seperti Nico Williams, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi, dan Marc Cucurella. Dan di atas mereka semua, ada seorang remaja yang dengan kaki kirinya telah mengejutkan seluruh dunia sepak bola.

Apakah sebenarnya adil untuk menumpukan harapan seluruh negara pada pundak seseorang yang usianya belum genap dua puluh tahun? Mungkin tidak. Namun, Yamal telah membuktikan melalui penampilannya bahwa ia mampu menanggung tekanan itu, dan mungkin bahkan lebih dari itu. Mungkin perbandingan ini masih terlalu dini, tetapi kita sebenarnya belum pernah melihat lagi seorang remaja yang memberikan harapan bagi seluruh negara sejak Pelé yang berusia tujuh belas tahun membawa Brasil meraih gelar juara dunia pada tahun 1958.

Yamal tanpa ragu memiliki bakat untuk membuat perbedaan di Piala Dunia. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu tampil di panggung terbesar. Namun, menjadi juara dunia membutuhkan lebih dari sekadar bakat.

Apakah Yamal juga memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan Spanyol? Dan jika tidak, apakah ada orang lain di tim ini yang bisa mengambil peran itu?

Generasi baru ini penuh dengan kualitas dan masih termasuk di antara tim nasional terbaik di dunia. Namun satu hal yang jelas: mereka belum bisa disamakan dengan tim legendaris tahun 2010.

Menyelesaikan utang

Sejarah Spanyol—terutama pada abad ke-20—selama bertahun-tahun dipenuhi kekecewaan. Negara ini sering kali hampir meraih kesuksesan, namun selalu gagal meraih gelar juara. Sejak awal abad ke-21, cerita itu berubah. Sejak saat itu, dunia memandang Spanyol dengan cara yang berbeda: bukan lagi sebagai underdog, melainkan sebagai tim yang harus diperhitungkan dalam setiap turnamen untuk memperebutkan gelar juara.

Sekarang, Spanyol mengarahkan pandangannya ke Amerika Utara. Musim panas mendatang, Piala Dunia akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Misinya jelas: menjadi juara dunia lagi.

Apakah itu akan mudah? Sama sekali tidak. Apakah itu mungkin? Tanpa ragu. Persaingannya akan sangat ketat. Messi dan Argentina tampil sebagai juara dunia bertahan. Cristiano Ronaldo ingin bersinar untuk terakhir kalinya bersama Portugal di panggung terbesar. Kylian Mbappé dan Prancis akan memburu balas dendam. Brasil dipimpin oleh Carlo Ancelotti yang legendaris. Inggris, dengan Thomas Tuchel sebagai pelatih kepala, berharap akhirnya bisa melangkah ke tahap terakhir untuk meraih gelar besar. Dan Jerman, bahkan ketika performanya kurang bagus, selalu menjadi lawan yang berbahaya.

Selain itu, selalu ada kejutan. Bisakah Maroko kembali mengejutkan seperti di Qatar? Beranikah Jepang kali ini benar-benar bersaing dengan kekuatan besar tradisional? Bisakah tuan rumah Amerika Serikat dan Meksiko membuat penonton tuan rumah bersorak gembira? Dan bisakah Uruguay, lebih dari tujuh puluh tahun setelah gelar dunia terakhir mereka, kembali menjadi pesaing serius?

Jalan menuju kesuksesan pun sama sekali tidak mudah. Namun, di Spanyol, keyakinan bahwa hal itu mungkin masih hidup. Motivasi untuk kembali mencapai puncak mungkin lebih besar dari sebelumnya.

Banyak harapan itu bertumpu pada keajaiban kaki kiri Yamal. Ia bermimpi menjadi juara dunia sebelum berusia dua puluh tahun, sesuatu yang sebelumnya hanya berhasil dilakukan oleh Pelé dan Kylian Mbappé. Bagi Yamal, Piala Dunia ini bisa menjadi momen di mana karier legendarisnya benar-benar dimulai.

Piala Dunia 2026 semakin dekat setiap harinya. Musim panas mendatang, kita akan melihat apakah Spanyol benar-benar bisa bangkit kembali atau apakah bayang-bayang kemunduran pasca-2010 masih menghantui tim tersebut.