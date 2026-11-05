Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
krosche milanGetty Images
Diterjemahkan oleh

Dari Jerman: Krosche juga ingin membawa Hardung ke AC Milan

AC Milan

Laporan dari Jerman menyebut Markus Krosche ingin membawa serta ke AC Milan direktur olahraga Eintracht, Timmo Hardung.

Rumor dan kabar yang menyebut Markus Krosche akan segera bergabung dengan AC Milan kian kuat dan mendapat konfirmasi. Dari Jerman, muncul pula kabar mengenai rekan dekat Krosche, yakni Timmo Hardung.

Jurnalis Frankfurt Rundschau melaporkan bahwa Frankfurt bisa kehilangan satu lagi petinggi di bidang olahraga. Menurut Frankfurt Rundschau, Krosche berniat membawa serta direktur olahraga saat ini, Timmo Hardung, yang menjabat sebagai direktur olahraga di Frankfurt sejak Juli 2023.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google