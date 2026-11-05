Dari Jerman: Krosche juga ingin membawa Hardung ke AC Milan

Laporan dari Jerman menyebut Markus Krosche ingin membawa serta ke AC Milan direktur olahraga Eintracht, Timmo Hardung.

Rumor dan kabar yang menyebut Markus Krosche akan segera bergabung dengan AC Milan kian kuat dan mendapat konfirmasi. Dari Jerman, muncul pula kabar mengenai rekan dekat Krosche, yakni Timmo Hardung.

Jurnalis Frankfurt Rundschau melaporkan bahwa Frankfurt bisa kehilangan satu lagi petinggi di bidang olahraga. Menurut Frankfurt Rundschau, Krosche berniat membawa serta direktur olahraga saat ini, Timmo Hardung, yang menjabat sebagai direktur olahraga di Frankfurt sejak Juli 2023.