Dari jantung Prancis: Al-Ittihad rampungkan transfer baru

Pemain tengah asal Aljazair yang membela klub Prancis, Nice, Hicham Boudaoui, semakin dekat untuk bergabung dengan Al Ittihad Arab Saudi, setelah kedua klub mencapai kesepakatan awal terkait transfer ini dengan nilai sekitar 8 juta euro, sembari menanti satu langkah terakhir sebelum kepindahan sang pemain ke Liga Arab Saudi dirampungkan.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" menyebutkan bahwa Nice dan Al Ittihad telah mencapai kesepakatan mengenai kepindahan Boudaoui, sementara klub Arab Saudi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemain berusia 26 tahun itu. Kini yang tersisa hanyalah memperoleh persetujuan dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, pihak yang mengesahkan transfer-transfer semacam ini.

Persetujuan akhir tersebut diperkirakan akan memungkinkan Boudaoui menjalani tes medis, sebagai persiapan untuk menandatangani kontrak kepindahannya secara resmi ke Al Ittihad, setelah pihak-pihak utama menyepakati rincian kesepakatan.

Boudaoui bersiap menutup lembaran yang berlangsung selama 7 tahun bersama Nice, klub yang ia bela setelah datang dari Paradou Aljazair, dalam sebuah petualangan yang di dalamnya ia menjalani kompetisi Liga Prancis dan memantapkan dirinya sebagai salah satu elemen utama di lini tengah tim.

Kepindahan pemain Aljazair itu ke Al Ittihad terjadi hanya satu tahun sebelum berakhirnya kontraknya dengan Nice, hal yang mendorong klub Prancis tersebut menyetujui kepergiannya dan memperoleh keuntungan finansial dari kesepakatan itu ketimbang menunggu hingga ia memasuki tahun terakhirnya bersama tim.

Kesepakatan ini pun tinggal menunggu waktu, karena Boudaoui menanti lampu hijau terakhir untuk menjalani tes medis, sebelum pengumuman resmi kepindahannya ke Al Ittihad dan menjalani petualangan baru di Liga Arab Saudi.