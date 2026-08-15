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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Dari jantung Al-Hilal: pertahanan luar biasa selamatkan Malcom dari rumor kepergian

Malcom
Al Hilal
Saudi Pro League
Brasil
Arab Saudi

Bintang Al Zaeem menuai pujian besar

Winger Al Hilal asal Brasil, Malcom de Oliveira, menerima pujian besar di tengah kabar kepergian yang mengepungnya dalam periode ini.

Malcom dikaitkan dengan kepergian dari Al Hilal menuju Al Diriyah, tetapi winger Brasil itu menolak mengakui hal tersebut dan meledak di hadapan media, Jumat kemarin, usai pertandingan melawan Al Faisaly pada pekan pertama Liga Roshn.

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Legenda Al Hilal, Sami Al Jaber, membela Malcom dalam pernyataan melalui program "Nadina", di mana ia berkata: "Sikap Malcom itu wajar, karena ia sedang menjalani periode sulit lantaran masa depannya tidak jelas".

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Ia menambahkan: "Kepergian Malcom dari Al Hilal akan menyebabkan kerugian besar bagi Al Zaeem menurut pandangan saya, karena ia pemain bagus dan memiliki solusi bahkan dalam kondisi terburuknya".

Ia menutup: "Jika Malcom dilepas, maka manajemen Al Hilal harus mendatangkan pemain yang lebih baik darinya, bukan yang selevel dengannya. Jika pemain yang datang berada di level yang sama, maka winger Brasil itu harus dipertahankan karena ia mengenal kami dan kami mengenalnya".

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