Dari Irak... Mbappé merayakan pencapaian ke-100 bersama Prancis

Kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, mencatatkan prestasi luar biasa setelah namanya masuk dalam susunan pemain inti Les Bleus menjelang laga melawan Irak pada Selasa dini hari, dalam pertandingan putaran kedua Grup 9 Piala Dunia 2026.

Mbappé tampil gemilang dalam pertandingan pertama melawan Senegal dan mencetak dua gol untuk membawa timnas negaranya meraih kemenangan (3-1), dan ia ingin menambah jumlah golnya di Piala Dunia saat menghadapi Irak.

Bintang Real Madrid ini telah menambah jumlah golnya di Piala Dunia menjadi 14 gol, tertinggal 4 gol dari Lionel Messi, bintang Argentina yang telah mencetak 5 gol di edisi Piala Dunia kali ini.

Namun, Mbappé memiliki pencapaian lain saat menghadapi Irak, yaitu penampilannya yang ke-100 dalam pertandingan internasional bersama Prancis.

Menurut situs “Transfermarkt”, Mbappé telah tampil dalam 99 pertandingan sebelumnya bersama Prancis, di mana ia mencetak 58 gol dan memberikan 40 assist.

Perlu dicatat bahwa Mbappé kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis berkat dua golnya ke gawang Senegal, mengungguli mantan rekan setimnya, Olivier Giroud, yang mencetak 57 gol.



