Seorang striker Afrika bermimpi bersaing dengan para bintang Liga Roshn Arab Saudi untuk gelar top skorer pada musim ini 2026-2027, meski ia bermain di salah satu klub yang berjuang menghindari degradasi.

Pemain yang dimaksud adalah Alexander Mendy, striker asal Guinea milik Al Faisaly, yang mencetak hat-trick dan membawa timnya meraih kemenangan pertama pada musim ini di Liga Roshn, atas Al Khaleej dengan skor 3-2, Jumat kemarin, pada pekan kesembilan.

Hat-trick Mendy menjadi yang kedua dalam sejarah Al Faisaly di Liga Arab Saudi, setelah pemain Albania Megjin Mimeli, sehingga koleksinya pada musim ini di kompetisi tersebut meningkat menjadi 4 gol.

Striker asal Guinea itu mengomentari hal tersebut dalam pernyataannya kepada surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", dengan mengatakan: "Saya berharap bisa menjadi top skorer Liga Arab Saudi musim ini."

Ia menambahkan: "Saya ingin berkontribusi bersama rekan-rekan saya dalam menampilkan performa istimewa yang membantu tim mewujudkan ambisinya, dan yang terpenting adalah memastikan tetap bertahan untuk satu musim lagi. Prioritas bagi saya adalah melayani tim dan kelompok ini."

Mendy masih tertinggal 7 gol penuh di belakang pemain Inggris Ivan Toney, striker Al Ahli, yang menempati puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi pada musim ini dengan koleksi 11 gol.

Perlu diingat bahwa pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, berhasil meraih gelar top skorer Liga Arab Saudi dua kali dalam 3 musim terakhir, sementara pemain Meksiko Julian Quinones, striker Al Qadsiah, meraih gelar tersebut pada musim lalu.