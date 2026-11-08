Absennya Karim Adeyemi dari skuad terakhir timnas Jerman menjadi salah satu kejutan terbesar, di mana pelatih Jurgen Klopp mengabaikannya dalam pilihannya untuk jeda internasional mendatang.

Setelah musim yang ingin dilupakan bersama Borussia Dortmund dan eksklusi mengejutkan dari skuad Jerman di Piala Dunia 2026, Karim Adeyemi kembali ke timnas Jerman secara mengejutkan pada pemusatan latihan September lalu, dan kali ini dengan kostum Barcelona.

Winger Barcelona itu kembali ke daftar yang mencakup 44 pemain pada September lalu, bertepatan dengan awal masa jabatan sang pelatih Jerman, tetapi kali ini ia dicoret dari daftar 24 pemain yang terpilih untuk menghadapi Serbia pada 13 November dan Belanda pada 16 November.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa sejak jeda internasional lalu, Barcelona telah menjalani tujuh pertandingan resmi (selain laga melawan Atletico malam ini): 4 di LaLiga dan 3 di Liga Champions Eropa.

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Perlu dicatat bahwa Barca selama periode ini menghadapi laga-laga tersulitnya hingga saat ini, seperti pertemuannya dengan Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Aston Villa, dan keterlibatan winger Jerman itu sedikit menurun dibandingkan delapan pertandingan pertama.

Dari total 630 menit yang mungkin dimainkan, Adeyemi hanya bermain 237 menit, atau setara dengan 37% dari keseluruhan. Ia memulai sebagai starter melawan Real Betis (ditarik keluar pada menit ke-63) dan Alaves (menit ke-90), tetapi absen dari susunan inti pada tiga laga Eropa melawan Galatasaray (bermain 31 menit sebagai pengganti), Paris Saint-Germain (30 menit), dan Aston Villa (tidak bermain).

Adapun saat menghadapi Real Madrid di LaLiga, ia tampil hanya beberapa menit (5 menit).

Pada delapan pertandingan pertama sebelum jeda internasional di bulan September, mantan winger Borussia Dortmund itu mencetak tiga gol dan menciptakan tiga assist.

Sementara pada tujuh pertandingan setelah jeda internasional, ia hanya mencetak satu gol, yakni dalam kemenangan 4-1 atas Galatasaray.

Perlu diingat bahwa Adeyemi juga absen dari susunan inti Barcelona untuk menghadapi Atletico Madrid malam ini di LaLiga.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa ia belum memantapkan dirinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan dalam susunan Hansi Flick.

Bagaimanapun, keputusan Klopp merupakan kemunduran kecil bagi Adeyemi dalam upayanya mengembalikan posisinya bersama timnas Jerman.