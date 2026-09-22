Real Madrid tak lagi menjadi pihak yang mendominasi dalam derby ibu kota seperti sebelumnya, setelah Diego Simeone berhasil membalikkan keadaan secara total. Sejak kedatangan pelatih asal Argentina itu ke Atletico Madrid, tim berkostum merah-putih tersebut berubah dari korban langganan menjadi salah satu pesaing paling menyulitkan bagi Real Madrid, bahkan menjadi tim yang paling banyak merampas poin dari Los Blancos di La Liga selama periode ini.

Beberapa tahun lalu, di tribun selatan Stadion Santiago Bernabeu terpampang sebuah spanduk berisi kalimat sindiran: "Kami mencari lawan yang layak untuk derby", sebagai isyarat terhadap kesenjangan besar yang memisahkan Real Madrid dari tetangganya, Atletico, yang selama sekitar 14 tahun terus menderita di hadapan rival abadinya.

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Namun kedatangan Diego Simeone ke kursi direktur teknik pada Desember 2011 mengubah segalanya. Simeone mengambil alih kepemimpinan sebuah tim yang tengah berada dalam kondisi kacau, setelah tersingkir dari Copa del Rey di tangan Albacete dan terpuruk di zona degradasi La Liga, tetapi ia dengan cepat menata ulang segalanya dan mengembalikan karakter kompetitif Atletico.

Awalnya tidak mudah di derby, karena Atletico kalah dalam tiga pertemuan pertamanya di La Liga di bawah kepemimpinan Simeone, sebelum titik balik yang sesungguhnya datang di final Copa del Rey tahun 2013, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Di Stadion Santiago Bernabeu, Atletico meraih kemenangan bersejarah atas Real Madrid, dan sejak malam itu dimulailah babak baru dalam derby ibu kota, yang membuat tim merah-putih tersebut menjadi lawan yang sangat sulit bagi tetangga kerajaannya.

Pemandangan itu kembali terulang pada Minggu lalu, setelah Atletico berhasil menjatuhkan Real Madrid, sehingga menambah pundi-pundinya menjadi 48 poin yang direbut dari Los Blancos di La Liga sejak Simeone memimpin tim.

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Dengan angka ini, Atletico unggul satu poin atas Barcelona, yang meraih 47 poin dari Real Madrid selama periode yang sama, dengan catatan tim Catalan itu menjalani satu pertandingan lebih sedikit, sambil menantikan El Clasico yang dinanti-nanti pada Oktober untuk menentukan keunggulan. Keunggulan Atletico tidak terbatas pada puncak saja, karena Villarreal berada di peringkat ketiga dengan selisih yang cukup jauh, setelah meraih 34 poin dari Real Madrid dalam 15 tahun terakhir, dari 27 pertandingan.

Villarreal setara dengan Real Betis dan Valencia dalam jumlah poin yang diraih menghadapi Real Madrid, meskipun kedua tim itu telah menjalani lebih banyak pertandingan. Adapun di belakang nama-nama tersebut, muncul klub Sevilla, Real Sociedad, dan Athletic, yang meraih masing-masing 22, 20, dan 18 poin melawan Real Madrid selama periode yang sama.