Sepanjang 23 tahun mengenakan seragam timnas Portugal, Cristiano Ronaldo melewati momen-momen tak terlupakan, namun perjalanan internasionalnya juga tak lepas dari sejumlah peristiwa kontroversial, sebagian terkait dengan para pelatih, sebagian lainnya dengan luapan emosi di dalam lapangan, bahkan dengan ban kapten.

Babak terakhir dari kisah-kisah ini terjadi dalam perjalanan Portugal ke Norwegia dalam ajang Nations League, setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan timnas Portugal, sebelum krisis kembali mencuat dengan kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan tim di Kopenhagen menjelang laga melawan Denmark.

Di Oslo, Ronaldo menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan, dalam sebuah peristiwa yang terjadi setelah 6.678 hari sejak terakhir kali ia memulai pertandingan bersama timnas tanpa tampil sebagai starter. Setelah peluit panjang dibunyikan, ia langsung menuju ruang ganti, dan tidak ikut bersama rekan-rekannya menyapa para suporter atau merayakan kemenangan di atas lapangan.

Namun ini bukanlah kali pertama Ronaldo mendapati dirinya berada di pusat kontroversi sepanjang kariernya, yang selama itu ia menjalani 234 pertandingan bersama Portugal.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Setelah Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, hari Kamis ini, berikut kami paparkan sejumlah krisis paling menonjol yang dialami sang Don bersama timnas Portugal.

"Bicaralah dengan Carlos Queiroz"

Hubungan Ronaldo dengan Luiz Felipe Scolari, yang menukangi Portugal antara 2003 dan 2008, relatif tenang, sebelum memasuki fase yang lebih tegang bersama Carlos Queiroz, yang mengemban tanggung jawab antara 2008 dan 2010.

Tanda-tanda perselisihan mulai muncul pada 12 Agustus 2009, ketika Ronaldo absen dari laga persahabatan melawan Liechtenstein karena flu, sebelum ketegangan mencapai puncaknya setahun kemudian, selama keikutsertaan Portugal di Piala Dunia 2010.

Dalam laga melawan Spanyol di babak 16 besar, pada 29 Juni 2010, kamera televisi menangkap tanda-tanda ketidakpuasan yang jelas pada diri Ronaldo terhadap sejumlah keputusan Queiroz, sebelum David Villa mencetak gol kemenangan untuk Spanyol pada menit ke-63, yang mengakhiri perjalanan Portugal di turnamen tersebut.

Ketika Ronaldo diminta menjelaskan tersingkirnya mereka, bintang Real Madrid saat itu menjawab dengan ucapan yang kemudian menjadi salah satu pernyataannya yang paling terkenal bersama timnas: "Bicaralah dengan Carlos Queiroz".

Queiroz meninggalkan jabatannya pada September 2010, digantikan oleh Paulo Bento, yang kemudian mengakui bahwa hubungannya dengan Ronaldo memburuk seiring waktu.

Bento mengatakan dalam wawancara dengan "Antena 1" pada Mei: "Jika kalian bertanya kepada saya apakah hubungannya masih seperti di awal, maka jawabannya tidak. Dan jika mempertahankan hubungan itu mengharuskan saya meninggalkan prinsip-prinsip saya... maka tidak. Harus ada hierarki dan harus dihormati".

Mikrofon di danau: awal babak lainnya

Bersama Fernando Santos, Ronaldo kembali ke pusat kontroversi, namun kali ini di luar lapangan.

Pada 22 Juni 2016, beberapa jam sebelum laga penentuan melawan Hungaria di matchday terakhir babak grup Piala Eropa di Lyon, Ronaldo melempar sebuah mikrofon milik kanal "CMTV" ke salah satu danau.

Edisi turnamen itu berakhir dengan gambaran terbaik yang mungkin bagi Ronaldo dan Portugal, setelah timnas dinobatkan sebagai juara, sebelum ia memperkuat hubungannya dengan Santos dengan meraih Nations League Eropa pada 2019.

Namun hal itu tidak mencegah kembalinya kontroversi pada 2021, ketika Ronaldo mengalami dua insiden emosional dalam tiga bulan, dan keduanya berkaitan dengan ban kapten.

Yang pertama terjadi pada 27 Maret, selama laga antara Serbia dan Portugal di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ronaldo melepaskan tendangan pada detik-detik terakhir, dengan keyakinan bahwa bola sudah melewati garis gawang, namun wasit menilai bola belum sepenuhnya melewati garis.

Kapten Portugal itu memprotes keras dan mendapatkan kartu kuning, sebelum meninggalkan lapangan dengan marah dan melempar ban kapten ke permukaan lapangan sebelum menuju ruang ganti.

Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 27 Juni, adegan itu terulang selama kekalahan Portugal dari Belgia di babak 16 besar Euro 2020.

Setelah peluit panjang, Ronaldo menuju lorong stadion "La Cartuja" di Sevilla dengan marah, menjatuhkan ban kapten ke tanah dan menendangnya sebelum salah seorang anggota staf pendukung turun tangan.

Piala Dunia 2022: benturan baru dengan Fernando Santos

Setahun setengah kemudian, Portugal kembali ke turnamen besar, namun kontroversi tetap tidak absen dari Ronaldo.

Pada matchday terakhir babak grup Piala Dunia 2022, melawan Korea Selatan yang ditangani Paulo Bento, Ronaldo memulai pertandingan sebagai starter, setelah Portugal sebelumnya sudah memastikan lolos ke babak berikutnya.

Fernando Santos memutuskan untuk menarik kapten timnas pada menit ke-66, namun Ronaldo tidak menerima keputusan itu dengan baik, lalu menghabiskan menit-menit terakhir di bangku cadangan.

Ia tidak tampil sebagai starter pada pertandingan berikutnya melawan Swiss, di mana Gonçalo Ramos menggantikan posisinya dalam susunan pemain, dan mencetak tiga gol dalam kemenangan besar 6-1, sehingga ia mempertahankan posisinya pada pertandingan berikutnya melawan Maroko.

Ronaldo tampil pada menit ke-51 melawan timnas Maroko, namun ia tidak mampu menyelamatkan Portugal dari tersingkir setelah kalah 0-1, dalam pertandingan terakhir Fernando Santos sebagai kepala tim kepelatihan.

Pada November 2023, Santos mengungkapkan dalam wawancara dengan "A Bola" bahwa hubungannya yang "sangat kuat" dengan Ronaldo mengalami pukulan berat setelah laga melawan Swiss.

Ia mengatakan: "Benar bahwa pada pagi hari pertandingan, ketika saya menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak akan bermain dan mengapa ia tidak akan bermain, ia salah memahami hal itu. Apakah saya memahami reaksinya? Ya, saya memahaminya!".

Ketenangan sebelum kembalinya kontroversi

Roberto Martínez mengambil alih kepemimpinan Portugal setelah kepergian Santos, dan selama dua tahun ia menjaga hubungan yang dekat dan tenang dengan Ronaldo, sebelum kapten timnas itu kembali ke lingkaran kontroversi.

Pada 13 November 2025, Ronaldo menerima kartu merah selama laga melawan Irlandia, yang berakhir dengan kemenangan Portugal 2-0, setelah ia melakukan pelanggaran keras terhadap salah seorang pemain lawan, dalam pertandingan yang semestinya bisa memastikan lolosnya Portugal ke Piala Dunia 2026.

Timnas Portugal memastikan lolos pada matchday berikutnya melawan Armenia, yang berakhir dengan kemenangan telak 9-1, dalam pertandingan yang tidak diikuti Ronaldo di stadion "Do Dragão".

Seiring bertambahnya usia, keikutsertaan Ronaldo di Piala Dunia 2026 memicu kritik-kritik baru, namun situasi tampak mengarah pada ketenangan setelah penunjukan Jorge Jesus, yang sebelumnya pernah bekerja bersama Ronaldo pada musim lalu.

Akan tetapi, keadaan kembali menjadi rumit bersamaan dengan perkembangan-perkembangan terakhir, dimulai dari kontroversi seputar posisi Ronaldo di dalam timnas, hingga kepergiannya dari pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen menjelang laga melawan Denmark, sampai krisis itu berakhir dengan hukuman larangan bermain bagi Ronaldo lalu pengumuman pensiunnya dari sepak bola internasional.