Dari Bernabeu ke Brasil: legenda Milan jadi pelatih Corinthians

Klub Brasil, Corinthians, mengumumkan penunjukan pelatih asal Belanda, Clarence Seedorf, sebagai direktur teknik baru tim, menggantikan Fernando Diniz yang telah meninggalkan jabatannya.

Menurut laporan surat kabar AS, Seedorf menandatangani kontrak untuk melatih Corinthians hingga Desember 2027.

Seedorf berupaya membangkitkan kembali perjalanan Corinthians, yang moralnya tengah terpukul berat, sementara tim berjuang untuk bertahan di divisi utama.

Seedorf mengatakan dalam pernyataan kepada situs resmi klub barunya, "Menerima tantangan ini adalah kehormatan besar, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Saya di sini untuk memberikan segala yang saya miliki, dan untuk membangun tim yang berjuang demi setiap bola, setiap menit, dan setiap kemenangan."

Penunjukan Seedorf, legenda klub Italia Milan, termasuk kesepakatan yang berlangsung tanpa banyak kegaduhan, sebab namanya tidak berada di antara kandidat utama untuk mengemban tugas tersebut, bahkan hampir berada di luar sebagian besar daftar kandidat.

Klub Brasil itu telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah pelatih, di antaranya Sebastián Beccacece, Ramón Díaz, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho, dan bahkan Javier Mascherano, namun pelatih Belanda itulah yang akhirnya akan mengemban misi mempertahankan tim di divisi utama.

Seedorf dijadwalkan tiba di São Paulo dalam beberapa hari mendatang bersama staf kepelatihan barunya, sementara William Batista diperkirakan akan memimpin tim dari bangku cadangan pada laga melawan Palmeiras.

Seedorf sebelumnya hadir di Stadion Santiago Bernabéu saat laga Real Madrid melawan Villarreal, dan ia hanya memiliki waktu beberapa jam untuk berkemas serta bersiap memulai tugas barunya.

Corinthians sedang melalui krisis terburuk dalam sejarah modernnya, meski baru beberapa bulan lalu meraih gelar Copa do Brasil dan Piala Super.

Krisis itu bermula dari kondisi keuangan sulit yang dialami klub, di tengah stagnasi yang menimpanya, dengan menumpuknya utang hingga jutaan kepada para pemain, di antaranya Memphis Depay, serta kepada klub-klub lain.

Hasil-hasil pertandingan juga tidak sesuai harapan sepanjang musim ini; tim menempati peringkat ke-16 dengan selisih hanya satu poin dari zona degradasi, serta tersingkir dari Copa Libertadores di tangan Estudiantes dalam laga gugur yang memicu kontroversi, dan juga tersingkir dari ajang Piala.