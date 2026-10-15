Jose Mourinho kembali menggunakan metafora yang berkaitan dengan kucing, sekitar 16 tahun setelah kalimat terkenalnya yang dilontarkan kepada pemain Prancis Karim Benzema, kali ini dengan memanfaatkan sebuah pepatah Portugal untuk mengkritik waktu pengumuman sanksi terhadap pemain Brasil Vinicius Junior, bintang Real Madrid.

Usai laga Roma yang berlangsung Rabu malam, Mourinho menghadirkan ungkapan "kucing bersembunyi tetapi ekornya terlihat", sebagai isyarat terhadap apa yang ia anggap sebagai tindakan yang motifnya sulit disembunyikan, setelah Vinicius mengetahui dirinya dihukum larangan bermain empat pertandingan di Liga Spanyol hanya dua jam sebelum dimulainya laga kompetisi Eropa.

Mourinho dan Benzema: Kisah "kucing" yang masuk sejarah sepak bola

Awal kisah ini, menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar "Marca", bermula pada 11 November 2010, ketika Mourinho, yang saat itu menangani Real Madrid pada periode pertamanya, menggunakan perumpamaan lucu tentang kucing untuk menggambarkan situasi Benzema, yang saat itu bersaing dengan pemain Argentina Gonzalo Higuain untuk posisi penyerang utama di tim Los Blancos.

Pelatih asal Portugal itu berkata pada waktu itu: "Jika Anda tidak punya anjing untuk dibawa berburu, dan Anda punya kucing, maka Anda akan pergi dengan kucing itu, karena Anda tidak bisa pergi sendiri."

Ungkapan tersebut muncul dalam konteks pembicaraan Mourinho mengenai bagaimana ia menyikapi absennya Higuain, yang menepi dari lapangan akibat cedera saraf terjepit (hernia diskus), serta mengandalkan Benzema dalam susunan pemain utama saat laga Real Madrid melawan Real Zaragoza.

Ungkapan itu pun tidak berlalu begitu saja, karena berubah menjadi salah satu pernyataan terkenal yang melekat pada perjalanan karier pelatih Portugal tersebut, dan tetap tertanam dalam ingatan Benzema, yang bertahun-tahun kemudian mengakui: "Karena kisah kucing yang dilontarkan Mourinho, saya kehilangan kendali dan mengatakan kepadanya apa yang semestinya saya katakan kepadanya."

"Kucing itu tidak lagi bersembunyi": Mourinho serang waktu penjatuhan sanksi Vinicius

Setelah 5.816 hari berlalu dari pernyataan terkenalnya mengenai Benzema, Mourinho kembali pada metafora yang berkaitan dengan kucing, tetapi kali ini dalam konteks yang sama sekali berbeda, setelah ia mengkritik waktu pengumuman larangan bermain empat pertandingan untuk Vinicius Junior.

Mourinho berkata dalam konferensi pers yang berlangsung setelah laga Roma: "Apakah Anda mengizinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan? Apakah wajar seorang pemain mengetahui, dua jam sebelum pertandingan, bahwa dirinya akan dihukum larangan bermain empat pertandingan? Tidak perlu menjawab saya. Apakah ini wajar? Tidakkah mereka bisa mengumumkan keputusan itu sekarang atau besok pagi? Apakah harus diumumkan ketika kami sedang dalam perjalanan ke stadion?"

Pelatih Portugal itu menambahkan dengan memanfaatkan pepatah populer di negaranya: "Dalam bahasa Portugis, kami berkata: kucing bersembunyi tetapi ekornya terlihat. Saya kira kucing itu sekarang tidak lagi bersembunyi."

Mourinho melanjutkan serangannya: "Kucing itu bertindak dengan bebas, dan ada hal-hal yang terjadi tanpa rasa malu. Ia bertindak dengan bebas. Bahwa hal itu terjadi dua jam sebelum pertandingan, dengan seorang pemain yang tergabung dalam klub Spanyol yang telah memberikan tiga poin bagi reputasi sepak bola Spanyol, maka bagi saya ini tidak terlihat wajar."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Tetapi saya sudah mulai melihat hal-hal ini sebagai sesuatu yang wajar, karena kucing itu tidak lagi bersembunyi. Apakah ini pertanyaannya?"

Apa makna pepatah Portugal yang digunakan Mourinho?

Pepatah Portugal "Gato escondido com o rabo de fora", yang secara harfiah berarti "kucing bersembunyi tetapi ekornya terlihat", digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berusaha menyembunyikan suatu hal, entah itu sebuah rahasia atau perbuatan buruk, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak rapi sehingga apa yang ia coba sembunyikan justru menjadi jelas bagi orang lain.

Pepatah ini memiliki makna yang dekat dengan ungkapan Spanyol "Se le ve el plumero", yang diucapkan ketika niat seseorang yang berusaha ditutup-tutupi akhirnya terbongkar, atau ungkapan "berusaha menutupi matahari dengan satu jari", sebagai isyarat terhadap upaya menyembunyikan kenyataan yang sudah jelas.

Dengan menghadirkan pepatah tersebut, Mourinho melontarkan kritik tajam terhadap waktu pengumuman sanksi Vinicius, dengan menilai bahwa apa yang terjadi bukan lagi hal yang bisa disembunyikan, dalam kembalinya yang mencolok ke kamus terkenalnya yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan nama Benzema sekitar 16 tahun lalu.