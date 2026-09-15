Karim Adeyemi, bintang Barcelona, kembali masuk dalam radar timnas Jerman, di mana Jurgen Klopp, pelatih Der Panzer, berencana memanggilnya pada periode mendatang.

Surat kabar Catalan "Sport" mengutip laporan jaringan "Sky Sport Jerman" bahwa penyerang muda berusia 24 tahun itu telah masuk dalam perhitungan Klopp untuk dipanggil pada jeda internasional mendatang.

Adeyemi menjalani pertandingan pertamanya bersama timnas Jerman pada 5 September 2021, saat usianya baru sembilan belas tahun, di mana ia menandai penampilan tersebut dengan mencetak sebuah gol dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnya 6-0 atas Armenia di bawah asuhan Hansi Flick, pelatih Barcelona saat ini.

Meski awal itu terlihat seolah menjadi pertanda dimulainya perjalanan yang menjanjikan dan penting bersama timnas senior, perjalanan internasionalnya justru diwarnai oleh sejumlah periode penantian.

Setelah posisinya menurun, Adeyemi menemukan jalan untuk kembali melalui timnas U-21. Pada 2024, ia kembali memainkan peran sentral di kualifikasi Piala Eropa, di mana ia mencetak lima gol dalam tiga pertandingan. Penampilannya tersebut mengembalikan namanya ke radar timnas senior, sehingga ia kembali pada 2025 dalam rencana pelatih Julian Nagelsmann untuk tampil di putaran final UEFA Nations League.

Mantan pemain Dortmund itu tampil di pertandingan perempat final melawan Italia, semifinal melawan Portugal, dan perebutan tempat ketiga melawan Prancis, namun perannya tetap menjadi pelengkap. Setelah periode itu, ia kembali dicoret dari skuad timnas dan absen dari putaran final Piala Dunia, dan kini, Klopp mungkin memberinya kesempatan baru.

Kepindahannya ke Barcelona musim panas ini mengubah pemandangan secara keseluruhan; Adeyemi tiba di klub Catalan itu dari Borussia Dortmund setelah empat musim yang ia habiskan di Jerman.

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Barcelona membayar biaya tetap sebesar 22 juta euro -ditambah bonus dan variabel- untuk merekrut pemain yang mengakhiri perjalanannya bersama klub Jerman itu dengan mencetak 36 gol dan memberikan 24 assist lainnya dalam 146 pertandingan.

Awal bersama Blaugrana pun positif; Flick memberinya peran menonjol sejak awal, dan Adeyemi membuktikan kelayakannya di atas lapangan, di mana ia sukses mencetak gol di kedua pertandingan yang ia mulai sebagai starter, serta menjebol gawang di pertandingan terakhirnya melawan Levante.

Adeyemi belum menjamin tempat utama yang tak terbantahkan; Adeyemi sendiri mengakui bahwa mendapatkan waktu bermain di skuad seperti Barcelona bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, penampilannya di awal-awal cukup menjanjikan, karena kecepatannya, kemampuannya memanfaatkan ruang kosong, dan keterampilannya melewati para bek menjadikannya opsi penting bagi pelatih Flick.

Rangkaian penampilan bagus ini bisa membuka pintu baginya untuk bergabung dengan timnas Jerman; setelah hampir satu tahun sejak keikutsertaan terakhirnya, Adeyemi kembali mendekati barisan Der Panzer, dan kedatangan Klopp mungkin bisa menjadi awal yang baru bagi pemain Barcelona itu.

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