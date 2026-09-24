Dari Barcelona: Bayern Munich siapkan dana untuk transfer musim dingin istimewa

Klub Bayern Munich berencana memperkuat skuadnya pada bursa transfer musim dingin mendatang dengan sebuah transfer istimewa dari Barcelona.

Di tengah meningkatnya ketertarikan klub-klub lain terhadap Jamal Musiala dan Michael Olise, klub asal Bavaria itu mulai menyusun rencana alternatif untuk merekrut seorang penyerang baru.

Jaringan Sky Sports menyebutkan bahwa Bayern Munich tengah menyiapkan dananya untuk mengajukan tawaran demi mendatangkan Dani Olmo, bintang Barcelona.

Klub Jerman itu dikaitkan dengan ketertarikan jangka panjang terhadap Dani Olmo, sejak periode sukses yang dijalani sang pemain selama 4 tahun di Jerman bersama Leipzig, dan mereka juga terus memantau perkembangannya bersama Barcelona.





Namun, merekrut Olmo tidak akan mudah, sebab nilainya saat ini ditaksir sekitar 60 juta pound sterling, atau setara dengan 70 juta euro.

Olmo merupakan salah satu sosok berpengaruh dalam keberhasilan Spanyol meraih Piala Dunia 2026, setelah tampil sebagai starter di seluruh pertandingan timnas negaranya kecuali dua laga, termasuk partai final. Ia juga menyumbangkan dua assist selama turnamen tersebut.

Setelah memulai kariernya bersama tim utama di Dinamo Zagreb, pemain berusia 28 tahun itu mencetak 29 gol dan menyumbangkan 34 assist selama periodenya bersama Leipzig, sebelum pindah ke Barcelona dengan nilai 47 juta pound sterling pada 2024.

Sejak kepindahannya ke Barcelona, Olmo telah mencetak 20 gol dan menyumbangkan jumlah assist yang sama, dalam hampir 100 pertandingan.

Dani Olmo memiliki catatan 12 gol dan 58 pertandingan internasional bersama timnas Spanyol, dan kontraknya dengan Barcelona berlaku hingga musim panas 2030.