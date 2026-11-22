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Bintang Brasil Vinicius Junior mengirimkan sinyal positif soal kebangkitan performanya bersama Real Madrid, setelah memainkan peran penting dalam comeback timnya melawan Celta Vigo.

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Hal itu terjadi meski ia tampil sebagai pemain pengganti, sekaligus menegaskan bahwa ia mulai kembali menemukan ketajaman dan pengaruhnya di laga-laga penting, setelah absen dalam empat pertandingan terakhir La Liga dan 42 hari berlalu sejak kartu merah yang diterimanya saat melawan Villarreal.

Menurut laporan harian Spanyol AS, Vinicius kembali menunjukkan sebagian kilaunya dalam laga pertamanya bersama Real Madrid setelah jeda internasional. Pemandangan yang sangat berbeda dibandingkan penampilan terakhirnya sebelum jeda, karena ia kembali merasa penting di dalam tim dan menjadi penentu pada malam ketika Real Madrid membutuhkan comeback.

Meski tidak mencetak gol maupun memberikan assist, Vinicius berada di balik dua gol Jude Bellingham dan Espi, karena dua serangan yang membawa Real Madrid kembali ke dalam pertandingan sama-sama berawal dari kakinya.

Bintang Brasil itu memang belum tampil dengan kecemerlangan penuh seperti biasanya, tetapi ia kembali menyalakan sebagian apinya dan menunjukkan tanda-tanda jelas kebangkitan performa saat menghadapi Celta Vigo.

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Saat sorotan tertuju pada laga tersebut, perhatian awalnya mengarah ke bangku cadangan, setelah Jose Mourinho tidak mengubah situasi yang ada dan mempercayakan sisi kiri kepada Diomande, sementara Vinicius harus menunggu.

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Namun, ketika pertandingan semakin rumit, pelatih asal Portugal itu memutuskan memanggil sang bintang Brasil, yang sudah melakukan pemanasan sejak beberapa waktu sebelumnya, sebelum Mourinho memberinya isyarat untuk masuk ke lapangan pada menit ke-57.

Vinicius masuk dengan seragam bernomor 7 dan sorot mata yang memancarkan tekad kuat. Ia berulang kali mencoba membuat perbedaan, terlepas dari seberapa berhasil upaya-upayanya.

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Dribel yang dulu menjadi bagian tak terbantahkan dari gaya bermainnya sempat relatif menurun dalam beberapa waktu terakhir, tetapi saat melawan Celta Vigo ia kembali bertekad menembus pertahanan lawan.

Selama 37 menit berada di lapangan, Vinicius mencoba empat kali dribel dan berhasil satu kali. Ini merupakan peningkatan mencolok dibandingkan laga terakhirnya sebagai starter melawan Olympiacos di Athena, ketika ia tidak berhasil menuntaskan satu dribel pun dan hanya mencobanya sekali.

Getty Images

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Tekad tersebut cukup untuk membawa Real Madrid mendekati gol, setelah ia memimpin serangan pertama dengan tusukan bertenaga, menembus sepertiga akhir lapangan, lalu menemukan Kylian Mbappe di depan kotak penalti.

Mbappe kemudian mengoper bola dengan sentuhan cepat kepada Bellingham, yang melepaskan tembakan keras berkecepatan 119,1 kilometer per jam untuk mencetak gol bagi Real Madrid.

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Setelah skor imbang, Vinicius kembali membuat perbedaan dari sisi kiri. Ia mengangkat kepala dan mengirimkan umpan silang akurat ke arah kepala Espi.

Radu menepis upaya tersebut dari jarak dekat, tetapi penyerang asal Tavernes itu tidak menyia-nyiakan peluang kedua dan memberikan gol baru bagi Real Madrid.

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Terkadang, angka statistik tidak mencerminkan pengaruh sebenarnya dari seorang pemain. Hal itulah yang terjadi pada Vinicius saat melawan Celta Vigo, meski ia mencatatkan tiga peluang emas bagi timnya dan memuncaki statistik tersebut bersama Arda Guler dan Mbappe.

Dalam 37 menit, pemain Brasil itu menunjukkan sinyal positif kebangkitan performanya, setelah mulai memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang dinantikan.

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Introspeksi Diri

Vinicius sebenarnya sudah mulai berupaya memulihkan performanya selama jeda internasional. Meski pertandingan yang dijalaninya bukan melawan lawan kelas berat, laga-laga itu memberinya kesempatan untuk memulihkan kepercayaan diri di depan gawang.

Dalam 150 menit bermain, bintang Brasil itu mencetak lima gol, yakni dua gol ke gawang Jepang dan tiga gol ke gawang Singapura.

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Vinicius kembali menemukan naluri golnya, sekaligus menunjukkan sikap kritis terhadap diri sendiri setelah berbicara terus terang mengenai penyebab menurunnya performa di awal musim.

"Saya tidak mempersiapkan diri dengan cara terbaik setelah Piala Dunia Antarklub, dan saya berlatih lebih sedikit dibandingkan yang saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin hal itu, ditambah perpanjangan kontrak saya dan minat banyak klub untuk merekrut saya, memengaruhi awal musim saya," kata Vinicius.

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Pesan Peringatan

Vinicius menutup pernyataannya dengan menegaskan tekadnya untuk memperbaiki keadaan, sekaligus mengirimkan pesan peringatan mengenai kemampuannya kembali ke level produktivitas golnya yang biasa.

"Musim lalu, hingga bulan Desember, saya baru mencetak lima gol, tetapi saya mengakhiri musim dengan lebih dari 20 gol," ujarnya.

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Sembilan hari menjelang Desember, Vinicius baru mengoleksi satu gol dan tiga assist. Namun, dalam penampilan pertamanya bersama Real Madrid setelah pernyataan terbukanya di hadapan media, ia mulai mengekspresikan dirinya di lapangan juga.

Pengaruh pemain Brasil itu muncul di saat Real Madrid kesulitan menampilkan permainan yang meyakinkan dan kekurangan efektivitas dalam menyerang. Ia memaksa Celta Vigo mundur dan menurunkan garis pertahanan serendah mungkin, sehingga menjadi salah satu elemen kunci dalam membalikkan keadaan.

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Starter Melawan Eindhoven

Di saat yang sama, Mourinho mengakhiri perdebatan soal kemungkinan Vinicius kembali duduk di bangku cadangan, setelah memastikan bahwa sang pemain akan menjadi starter di laga berikutnya.

"Saya sudah bilang bahwa itu tidak penting, apakah dia memulai laga dari bangku cadangan atau sebagai starter. Agar kalian tidak menanyakannya kepada saya pada hari Senin, dan agar kalian tidak punya banyak bahan untuk dibicarakan, saya akan menjadi anak nakal dan mengakhiri perdebatan ini: dia akan menjadi starter pada hari Selasa," kata pelatih asal Portugal tersebut.

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Dengan demikian, Vinicius dipastikan tampil sebagai starter melawan Eindhoven pada hari Selasa untuk mengisi sisi kiri sejak awal, dalam laga yang akan menjadi kesempatan baru baginya untuk melanjutkan kebangkitan performanya.

Setelah membantu Real Madrid membalikkan keadaan melawan Celta Vigo, sang bintang Brasil kini menghadapi tantangan untuk melanjutkan perjalanan pribadinya kembali ke performa terbaik.