Bagikan Ikuti GOAL di Google

Carlos Espí menjelma sebagai salah satu senjata serang paling berpengaruh di Real Madrid musim ini. Ia terus memanfaatkan menit bermain yang didapatnya dari bangku cadangan dan membuktikan kemampuannya membuat perbedaan di momen-momen krusial. Hal itu kembali terlihat saat menghadapi Celta Vigo di LaLiga.

Iklan

Penyerang muda itu mencetak gol yang memberi Los Blancos tiga poin berharga, setelah membawa timnya menang 2-1 atas Celta Vigo pada pekan ke-13 kompetisi, Sabtu malam. Gol tersebut melengkapi comeback tuan rumah, sekaligus mengantar Real Madrid meraih kemenangan kesembilan secara beruntun dan menjaga rekor sempurna dalam laga-laga yang dimainkan di Stadion Santiago Bernabéu musim ini.

Seusai pertandingan, Espí mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol. "Saya merinding, dan sulit menjelaskan betapa besar cinta para suporter kepada saya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukung Real Madrid dan klub ini," ujarnya. Gol ke gawang Celta Vigo itu merupakan gol pertama Espí bersama Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu, setelah sebelumnya ia mencetak tiga gol di laga tandang.

Baca Juga: Dekati Rekor Bersejarah, Bintang Roma Kejutkan Kane, Raphinha, dan Mbappe

Penyerang berusia 21 tahun itu menyebut momen tersebut sebagai wujud mimpi yang sudah lama dinantikannya. "Ini hari yang sudah sering saya impikan. Kami sangat antusias untuk kembali ke sini dan bermain di hadapan seluruh pendukung Real Madrid. Ini hari yang sudah lama saya impikan, dan saya sangat senang." Espí juga menegaskan tekadnya untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan staf pelatih, tanpa memedulikan berapa menit ia bermain. "Saya berusaha menjalankan semua yang diminta pelatih. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini dan akan memanfaatkan setiap menit yang diberikan kepada saya. Jika saya bisa membantu tim, itu akan lebih baik," jelasnya.

Iklan Iklan

Baca Juga: Mbappe dan Bellingham, Kode Serangan yang Jadi Pembeda di Real Madrid

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 PSV Tonton

Sang penyerang muda juga berbicara tentang sulitnya laga melawan Celta Vigo. "Ini pertandingan yang sulit, tetapi kami berhasil memenangkannya. Semuanya tidak berhenti di sini, karena kami punya pertarungan lain di Liga Champions. Masih ada dua hari untuk mempersiapkan pertandingan, dan kami akan berangkat untuk menang," katanya.

Espí juga menyoroti pentingnya kerja sama tim, dengan menegaskan bahwa semua pemain ikut bertanggung jawab atas hasil yang diraih, baik yang bermain sejak awal maupun yang masuk di tengah pertandingan.

Iklan

"Tujuan kami adalah tetap bersatu. Kami ada 23 atau 24 pemain, dan kami semua harus bergerak ke arah yang sama. Itulah yang terjadi hari ini. Para pemain yang masuk dari bangku cadangan tampil dengan konsentrasi tinggi demi meraih kemenangan, dan kami berhasil," tambahnya.

Penyerang Real Madrid itu juga memberikan pujian khusus kepada para suporter, yang dukungannya turut mendorong tim meraih kemenangan. "Para pendukung luar biasa. Mereka mendukung kami sejak menit pertama, dan hari ini mereka mendorong kami dengan kuat menuju kemenangan. Stadion kami harus menjadi benteng yang tak tertembus, dan kami tidak boleh membiarkan poin terbuang di sini," ujarnya.

Iklan

Espí kini mengoleksi empat gol di semua kompetisi, yang dicetaknya hanya dari enam tembakan tepat sasaran. Menurut radio Cadena SER, penyerang muda itu memuncaki daftar pemain dengan gol terbanyak setelah masuk dari bangku cadangan di lima liga top Eropa musim ini, mengungguli semua pesaingnya di kategori tersebut. Catatan itu menegaskan kemampuan luar biasanya dalam memanfaatkan kesempatan terbatas yang ia dapatkan.

Baca Juga: Bayang-Bayang Benzema Kembali, Mbappe Puncaki Daftar yang Memalukan