Dari Amazon ke Anfield: Jeff Bezos Resmi Berinvestasi di Liverpool

Klub Inggris Liverpool secara resmi mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa Jeff Bezos, pendiri sekaligus pimpinan perusahaan "Amazon", telah mengambil alih saham investasi di klub tersebut.

Miliarder Amerika itu akan bergabung dengan Umit Bhatia, mantan kepala eksekutif klub Queens Park Rangers, di bawah payung aliansi "1892 Holdings Investment".

Berbagai laporan mengungkap bahwa miliarder berkebangsaan Inggris-India, Bhatia, akan menjabat sebagai wakil presiden klub Liverpool berdasarkan kesepakatan ini.

Aliansi baru tersebut, yang selain Bezos juga beranggotakan miliarder Eduardo Saverin, salah satu pendiri jejaring "Facebook", akan membeli sepertiga saham klub Inggris itu.

Dalam pernyataan resmi Liverpool disebutkan: "Investasi strategis ini bertujuan untuk mendukung ambisi pertumbuhan Liverpool dalam jangka panjang, dengan menyatukan upaya sejumlah pakar terkemuka di bidang keuangan, bisnis, teknologi, dan investasi secara global."

Pernyataan itu menambahkan: "Para mitra aliansi akan bekerja berdampingan dengan grup FSG dan manajemen eksekutif klub untuk mengevaluasi peluang-peluang yang memperkuat tujuan Liverpool di dalam maupun di luar lapangan, sementara grup FSG tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas dan pengelolaan operasional klub."

Mike Gordon, pimpinan grup "FSG", mengatakan: "Liverpool selalu dibangun di atas pemikiran yang melampaui satu musim saja. Pendekatan ini terus menarik perhatian para investor besar dan pemimpin bisnis di seluruh dunia. Sudah jelas bagi kami bahwa Umit dan aliansinya memiliki filosofi yang sama dengan kami, dan kami sangat menantikan untuk bekerja bersama."

Di sisi lain, Umit Bhatia menyatakan atas nama aliansi "1892 Holdings": "Kami sangat bangga dapat berinvestasi di Liverpool bersama grup Fenway. Kami memiliki rasa hormat dan penghargaan tertinggi atas apa yang telah mereka raih di Anfield, dan hadir sebagai mitra di klub sebesar ini merupakan kehormatan besar bagi kami."