Newcastle United mengumumkan penunjukan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, sebagai direktur teknik tim utama menggantikan Eddie Howe, dengan kontrak berdurasi empat tahun, untuk memulai era baru bersama "The Magpies".

Pengumuman kesepakatan Newcastle dengan Jaissle disampaikan melalui situs resmi klub, pada Rabu malam ini, beberapa menit setelah Al-Ahli Arab Saudi mengonfirmasi pengunduran diri pelatih asal Jerman tersebut.

Jaissle yang berusia 38 tahun tiba di kamp latihan tim yang digelar di kota La Manga, Spanyol, sejak Sabtu lalu, setelah Newcastle mencapai kesepakatan dengan Al-Ahli Arab Saudi untuk membayar 9,5 juta pound sterling sebagai kompensasi pemutusan kontraknya.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan, dalam pernyataan pertamanya setelah pengumuman penunjukannya: "Merupakan sebuah kehormatan besar untuk menjadi direktur teknik Newcastle United. Ini adalah salah satu klub terbesar di Eropa, dan memiliki sejarah, identitas, serta suporter yang luar biasa, dan saya sangat menantikan untuk menjalani pengalaman ini dari dekat".

Ia menambahkan: "Ketika sebuah klub sebesar Newcastle menghubungimu, kau menyadari betapa besar peluang ini. Ambisi klub, visi masa depannya, dan proyek yang sedang dikerjakannya membuat keputusan saya menjadi mudah".

Jaissle menegaskan bahwa dirinya mengikuti perkembangan Newcastle selama tahun-tahun terakhir, seraya menyebutkan bahwa klub memiliki visi yang jelas dan manajemen yang kuat, yang memberinya fondasi ideal untuk membangun dan meraih lebih banyak kesuksesan.

Pelatih baru itu memulai tugasnya dalam kondisi yang sulit, setelah Newcastle menyetujui penjualan kapten mereka asal Brasil, Bruno Guimaraes, ke Arsenal dengan nilai 75 juta pound sterling, sehingga ia bergabung dalam daftar pemain yang hengkang musim panas ini, yang juga mencakup Anthony Gordon dan Sandro Tonali.

Sebagai gantinya, Newcastle memperkuat skuad mereka dengan sejumlah talenta muda selama bursa transfer, yang paling menonjol adalah kiper asal Ceko, Lukas Horniček, yang datang dari Sporting Braga, di samping kiper asal Prancis, Ewen Jaouen, serta para pemain Aladji Bamba, Sean Storr, dan Bazoumana Toure, dalam serangkaian transfer bernilai sekitar 140 juta pound sterling di bawah pengawasan direktur olahraga Ross Wilson.

Jaissle menjelaskan bahwa filosofinya bertumpu pada kerja tim, disiplin, tekanan tinggi, dan upaya berkelanjutan untuk berkembang, seraya menegaskan tekadnya untuk memberikan segala yang dimilikinya demi mewujudkan ambisi klub dan menyenangkan para suporternya.

Di sisi lain, CEO klub David Hopkinson menyatakan kepercayaannya kepada pelatih baru itu, seraya menegaskan bahwa ia adalah pilihan paling menonjol setelah proses evaluasi yang cermat, berkat rekam jejaknya yang sukses dan sifat-sifat kepemimpinan yang sejalan dengan proyek yang melaluinya Newcastle berupaya menjelma menjadi salah satu klub terbesar di dunia pada tahun 2030.

Jaissle diperkirakan akan memimpin tim untuk pertama kalinya dalam laga persahabatan melawan Valencia, sebelum Newcastle memulai perjalanan musim baru mereka dengan menjamu Liverpool pada 23 Agustus.