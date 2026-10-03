Fortuna Sittard mengawali musim ini dengan sangat baik dan hal itu juga berkat Danny Buijs. Sang pelatih tahu cara menyentuh para pemainnya dengan tepat, meski itu sama sekali tidak selalu mudah, seperti yang ia ceritakan di depan kamera ESPN.

“Bagi sebagian orang, sangat sulit untuk bekerja dengan saya,” ujarnya mengawali. “Itu bukan cuma karena orang-orang itu, kadang juga sedikit karena saya. Tapi kadang juga karena bagaimana orang-orang itu menjalankan pekerjaan mereka.”

“Namun, ada juga banyak orang yang bekerja sama dengan saya dengan sangat baik. Jika kami tidak terlalu sering kalah, masalahnya sedikit. Kalau kami sering kalah, semuanya jadi kurang menyenangkan,” akunya jujur.

Dengan antara lain Mohamed Ihattaren dan Lecquincio Zeefuik, Buijs menangani para pemain dengan pendekatan yang spesifik. Namun, ia juga sangat bisa menghargai ‘pemain yang punya sisi rumit’.

“Saya seorang Gemini, menurut horoskop. Satu sisi dalam diri saya sangat menyukai anak-anak itu, saya hampir menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Mereka tidak berbelit-belit, mengakui kalau mereka salah. Mereka kadang melampaui batas, saya suka itu. Sering kali mereka adalah anak-anak dengan sesuatu yang istimewa. Mereka itulah yang coba Anda bantu.”

“Tapi kadang Anda juga ingin menempel mereka di balik wallpaper. Anda jadi beruban, rambut Anda rontok. Pada akhirnya Anda berharap mereka berhasil memaksimalkan talenta yang mereka miliki. Itu yang membuatnya indah, tetapi kadang juga menghabiskan begitu banyak energi. Terlebih jika ada beberapa orang seperti itu sekaligus.”

Setelah tujuh pertandingan, Fortuna berada di posisi keenam Eredivisie. Apakah klub asal Limburg itu bisa mempertahankannya, masih harus dilihat. “Akan sangat luar biasa jika pada akhirnya kami bisa merebut tempat play-off itu, tetapi kami masih harus membuat sejumlah langkah besar musim ini,” tutup Buijs.