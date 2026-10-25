Danny Buijs mengenang perselisihannya dengan Shiloh ‘t Zand pekan lalu menjelang laga Fortuna Sittard melawan Excelsior. Menurut pelatih klub asal Limburg itu, persoalan tersebut sama sekali tidak lagi dibahas pekan ini.

Pekan lalu, Buijs menarik ‘T Zand keluar sekitar sepuluh menit sebelum laga NEC melawan Fortuna Sittard (2-2) berakhir. Ia jelas tidak puas dengan sikap pemain asuhannya itu. "Ayo, jalan. Kemari. Duduk dan bersikaplah wajar," teriak Buijs kepada ‘T Zand sambil memegangnya dan mendudukkannya di bangku cadangan.

"Sebenarnya saya sama sekali tidak membahasnya lagi dengan dia," kata Buijs sambil tertawa kepada ESPN. "Semua orang boleh punya pendapat, tetapi menurut saya yang terpenting adalah apa pendapat Shiloh dan saya tentang hal itu, serta bagaimana hubungan kami. Hubungan kami baik. Saya siap melakukan apa pun untuknya, begitu juga dia untuk saya, saya tahu itu. Dan soal pendapat semua orang lain..."

Ia kemudian menyinggung Valentijn Driessen, yang mengkritik insiden tersebut awal pekan ini. "Sekarang orang punya pendapat tentang segala hal. Valentijn Driessen punya pendapat tentang semua orang. Dari Louis van Gaal sampai Virgil van Dijk, dia punya pendapat tentang bagaimana Ajax harus dikelola..."

"Dia ingin sedikit menyerupai Johan Derksen, tetapi dia bukan Johan Derksen," lanjut Buijs dengan tajam. "Hanya ada satu Johan Derksen dan dia bukan orangnya. Dia hanya reporter di De Telegraaf, tetapi tampaknya sekarang semua orang merasa harus punya pendapat tentang sesuatu. Saya tidak terlalu memedulikannya."

Buijs merujuk pada komentar Driessen dalam podcast Kick-off, ketika ia mengecam tindakan sang pelatih terhadap pemainnya. "Danny Buijs memang cukup mudah tersulut emosi, tetapi menurut saya pelatih tidak boleh menyentuh pemain, dan dia melakukannya," kata Driessen.

"Dia juga memaksa pemain itu duduk di kursi tertentu. Yang dia hadapi bukan bayi. Pemain itu memang masih sangat muda, tetapi dia pemain tim nasional Suriname. Setelah itu, dia pergi begitu saja."