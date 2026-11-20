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Bram van Polen menyebut Danny Buijs sebagai kandidat yang cocok untuk FC Twente. Pelatih Fortuna Sittard itu akan meninggalkan klub asal Limburg tersebut setelah musim ini karena siap menghadapi tantangan baru.

"FC Twente bisa menjadi langkah berikutnya yang menarik," ujar Van Polen dalam Voetbalpraat. "Buijs tahu cara mengacaukan permainan lawan. Kita harus berhati-hati saat membandingkan nama, tetapi dalam beberapa hal dia mengingatkan saya pada José Mourinho."

"Buijs selalu menunjukkan hasil bagus dan apa yang dia lakukan sungguh mengesankan. Dia mampu merangkul sosok-sosok yang sulit ditangani seperti Mohamed Ihattaren. Saya ingin melihat kemampuannya itu di level yang lebih tinggi," kata Van Polen, yang sangat menghargai pelatih Fortuna tersebut.

Van Polen juga terkesan dengan cara Buijs mengumumkan kepergiannya dari Fortuna. "Dia mengambil kendali sendiri. Dia jujur kepada klub: kalian punya waktu untuk mencari pelatih lain, dan saya punya waktu untuk mencari klub lain."

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"Dengan begitu, semua orang tahu situasinya. Saya sangat menyukai caranya menyampaikan pendapat dan menangani hal ini," ujar mantan bek kanan itu, memuji pelatih berusia 44 tahun tersebut.

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Rekannya dalam diskusi, Vincent Schildkamp, sependapat. "Belum lama ini, menurut saya Ten Hag (direktur teknik Twente, red.) bersikap sangat positif terhadap Buijs. Saat mendengar dia berbicara tentang Buijs, saya merasa ada sesuatu yang tersirat," kata Schildkamp, yang menilai pelatih itu cocok untuk Tukkers.

"Saya akan sangat tertarik melihat bagaimana Buijs tampil di sana. Dari masanya di FC Groningen dan Kozakken Boys, kita tahu bahwa jika memiliki materi pemain yang memadai, dia juga memainkan sepakbola menyerang yang menarik. Dengan materi pemain Twente saat ini, dia tidak akan menarik seluruh pemainnya kembali ke daerah sendiri."

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"Buijs punya sisi yang agak kasar. Namun, seberapa besar masalahnya sebenarnya?" tanya Schildkamp. "Jika jajaran pengurus menjadikan hal itu sebagai penentu keputusan, menurut saya itu sangat lemah. Dia harus menunggu perkembangan di klub enam besar. Pada akhirnya, akan ada posisi yang lowong karena keenamnya tidak mungkin menjadi juara."

Buijs, yang akan hengkang, menangani Fortuna sejak 2023. Tim asal Limburg itu saat ini menempati posisi ketujuh di Vriendenloterij Eredivisie.