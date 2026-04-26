Danny Blind angkat bicara mengenai kemungkinan kembalinya Daley Blind ke Ajax

Di Ziggo Sport, Danny Blind mengungkap pada Minggu sore apakah putranya, Daley, akan kembali ke Ajax. Pada Sabtu, Ronald de Boer sempat menyatakan bahwa sang bek tertarik untuk kembali ke Amsterdam.

Kontrak Blind akan berakhir. Bek tersebut bergabung dengan Girona pada 2023 dan telah memainkan 107 pertandingan untuk klub Catalan tersebut.

“Saya tahu Blind sangat ingin kembali ke Ajax,” kata De Boer pada Sabtu, namun ia juga menyadari bahwa Blind mungkin harus puas dengan peran cadangan di ‘klubnya’. “Ini cukup sulit, karena Youri Baas saat ini bermain di sana.”

Sinyal dari ayah Blind kurang positif bagi Ajax. “Girona ingin memperpanjang kontrak. Jadi tawaran itu mungkin akan datang.” Namun, perpanjangan kontrak masih bergantung pada beberapa faktor.

“Mereka mungkin akan datang, tapi mereka belum aman. Persaingan di Spanyol sangat ketat. Jika menang dua kali, kamu bersaing untuk kompetisi Eropa, tapi jika kalah dua kali, kamu mungkin tereliminasi,” jelas mantan komisaris Ajax itu. “Tapi selain itu, saya tidak bisa berkomentar apa-apa.”

Dia sendiri akan senang jika putranya kembali. “Sebagai ayah, saya akan senang, tapi sebagai pesepakbola, saya merasa nyaman di sana. Jika Girona tetap bertahan, tidak masalah jika dia tetap di sana. Tapi ya, dia sudah 36 tahun dan saya tidak akan ikut campur.”

Menurut Blind senior, pensiun bukanlah pilihan bagi putranya. “Dia bugar. Saya belum melihat ada Daley Blind lain. Bukan berarti dia jadi super cepat, tapi dia memang super bugar.” Danny tidak memberikan nasihat mendesak kepada Daley. “Itu kariernya. Dia yang harus mengambil keputusan.”