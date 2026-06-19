Danjuma menceritakan secara rinci bagaimana kabar Nouri: 'Saya mengunjunginya dua hari yang lalu'

Arnaut Danjuma telah memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kesehatan Abdelhak Nouri. Penyerang Valencia berusia 29 tahun itu, yang berteman dengan mantan pemain Ajax tersebut, mengatakan dalam acara Het Oranje Café bahwa kondisi Nouri—yang kini berusia 29 tahun—semakin membaik sedikit demi sedikit. Menurut Danjuma, yang paling membuatnya terkesan adalah dedikasi keluarga Nouri.

Dalam perbincangan di meja tersebut, dibahas mengenai patah tulang kaki yang dialami bintang Kanada, Ismaël Koné, semalam saat melawan Qatar, setelah itu Danjuma menekankan betapa besar dampaknya situasi semacam itu terhadap lingkungan terdekat seorang pemain. Dalam hal ini, ia merujuk pada situasi yang dialami Nouri. “Lusa lalu saya masih berkunjung ke rumah Abdelhak Nouri. Ketika melihat hal-hal seperti itu, saya juga sangat tersentuh. Terutama melihat apa yang dilakukan keluarganya untuk Nouri. Orang-orang tidak menyadari betapa besar dampaknya,” kata Danjuma.

“Jika kamu melihatnya di TV, itu menyentuh hati. Namun, jika kamu melihat dari dekat apa yang harus dilakukan orang-orang terdekatnya untuk membawanya kembali ke level tertinggi, hal itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang itu mencurahkan darah, keringat, dan air mata,” kata Danjuma. Pemain internasional itu berbicara dengan penuh kekaguman mengenai dedikasi keluarga temannya.

Danjuma menekankan bahwa siapa pun yang melihat dari dekat apa yang terjadi di balik layar, pasti akan menghormati cara Nouri dirawat. “Jika kamu melihat apa yang dilakukan keluarganya, hal itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu hanya bisa memberi tepuk tangan dan berharap dia bisa pulih kembali.”

“Ini menjadi pengingat yang baik bagi kami,” kata Danjuma. “Kamu bisa mendapatkan kekuatan darinya. Semua orang mendoakannya. Hal ini membuatmu menyadari arti sebenarnya dari kehidupan.”

“Jika kamu melihat apa yang dilakukan keluarganya untuknya. Kondisinya bahkan semakin membaik dan responsnya pun semakin baik. Upaya yang dilakukan di balik layar untuk membantunya hidup lebih baik sungguh mengesankan. Maka, kita hanya bisa bersyukur bisa duduk di sini. Segala sesuatu yang terjadi di sana tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.”