Rincian laporan wasit pertandingan Real Madrid melawan Villarreal mengungkap sanksi-sanksi yang mungkin menanti Vinicius Junior, setelah diusir karena menarik rambut salah satu pemain lawan, selain reaksi marahnya usai kartu merah dikeluarkan, yang bisa berarti absennya dia dari El Clasico mendatang melawan Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", laporan pertandingan Real Madrid melawan Villarreal, yang disusun oleh wasit Isidro Diaz de Mera, muncul pada jam-jam pertama pagi ini, memuat rincian pengusiran Vinicius Junior, setelah ia menarik rambut Saliba, pemain tim berjuluk Kapal Selam Kuning, pada menit ke-71 pertandingan.

Wasit awalnya tidak mengambil keputusan pengusiran, sebelum ia meninjau kembali insiden tersebut melalui teknologi video asisten, berdasarkan peringatan dari Alejandro Muniz Ruiz.

Selama rekaman suara yang sama, para petugas di ruang teknologi video memberitahu wasit di dalam lapangan bahwa insiden itu termasuk dalam kategori "perilaku kekerasan".

Dalam laporan wasit yang berasal dari wilayah Castilla-La Mancha tertulis: "Menarik rambut salah satu lawan sementara bola dalam permainan, tanpa bola menjadi objek perebutan di antara keduanya".

Rumusan ini, sambil menunggu keputusan komite disiplin yang dijadwalkan keluar pada hari Rabu, membuka pintu bagi dua kemungkinan sanksi, menurut Pasal 130 yang berkaitan dengan kekerasan.

Kemungkinan pertama adalah cukup dengan menskors pemain selama satu pertandingan, berdasarkan ayat pertama dari pasal yang sama, yang berbunyi: "Melakukan perilaku kekerasan selama permainan atau sebagai akibat langsung dari salah satu situasi yang terjadi di dalamnya, dengan syarat tindakan tersebut mengandung bahaya tanpa mengakibatkan kerusakan atau cedera, dihukum dengan skorsing dari satu hingga tiga pertandingan, atau untuk jangka waktu hingga satu bulan".

Namun laporan tersebut sendiri menunjukkan bahwa insiden itu terjadi "tanpa bola menjadi objek perebutan di antara keduanya", sebuah rumusan yang membuka pintu bagi skorsing Vinicius selama dua pertandingan, menurut ayat kedua dari pasal yang sama, yang berbunyi: "Jika tindakan yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya terjadi di luar kerangka permainan, ketika pemain tidak berada dalam posisi yang memungkinkannya memperebutkan bola, atau saat permainan terhenti, dihukum dengan skorsing dari dua hingga tiga pertandingan".

Berdasarkan hal itu, ketiga anggota komite disiplin harus menentukan maksud dari frasa wasit: "sementara bola dalam permainan, tanpa bola menjadi objek perebutan di antara keduanya".

Laporan tersebut juga memuat deskripsi reaksi marah pemain Brasil itu usai pengusirannya, di mana wasit menulis: "Setelah diusir, dan saat berada di dalam lapangan, ia terus memprotes keputusan saya dengan suara keras, bergerak menuju area tempat saya berdiri dengan cara agresif, dan rekan-rekan setimnya terpaksa menahannya, tanpa saya mampu mengidentifikasi satu frasa tertentu pun yang keluar darinya".

Ada beberapa kemungkinan untuk menangani insiden ini, dan yang terbaik bagi pemain Brasil tersebut adalah menganggap tindakannya sebagai perilaku yang melanggar aturan olahraga, yakni pelanggaran yang sanksinya berkisar antara skorsing satu pertandingan hingga empat pertandingan, dengan kecenderungan penerapan batas minimum sanksi.

Peraturan menyatakan: "Dihukum dengan skorsing hingga empat pertandingan, atau denda hingga 602 euro, setiap pihak yang melakukan perilaku yang melanggar aturan olahraga, ketika perilaku ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan".

Adapun skenario terburuk bagi Vinicius adalah pengklasifikasian tindakannya ke dalam protes terhadap wasit, menurut Pasal 127 undang-undang disiplin, yang berbunyi: "Memprotes wasit utama atau asisten wasit atau wasit keempat, selama hal itu tidak merupakan pelanggaran yang lebih serius, dihukum dengan skorsing dari dua hingga tiga pertandingan, atau untuk jangka waktu hingga satu bulan".

Kemungkinan lainnya adalah menganggap tindakan pemain itu sebagai penghinaan atau pelecehan terhadap wasit, menurut Pasal 124, yang berbunyi: "Menyapa wasit atau petugas atau otoritas olahraga dengan kata-kata atau tindakan yang mengandung pelecehan atau ketidakhormatan, selama hal itu tidak merupakan pelanggaran yang lebih serius, dihukum dengan skorsing dari dua hingga tiga pertandingan, atau untuk jangka waktu hingga satu bulan".

Dalam kedua kasus tersebut, sanksi dimulai dari minimal dua pertandingan, dan berdasarkan seluruh data, batas minimum sanksi yang mungkin adalah skorsing Vinicius selama dua pertandingan, yakni satu pertandingan karena pengusiran dan satu lagi akibat reaksinya yang menyusul.

Namun sanksi bisa mencapai empat pertandingan jika tindakannya dianggap sebagai perilaku kekerasan di luar kerangka permainan, dengan tambahan dua pertandingan karena reaksinya usai pengusiran.

Adapun skenario menengah adalah skorsing pemain selama tiga pertandingan, baik dengan menskorsnya satu pertandingan karena pengusiran dan dua pertandingan karena protes-protesnya yang menyusul, atau menskorsnya dua pertandingan karena perilaku kekerasan dan satu pertandingan tambahan karena reaksinya.

Dalam semua skenario, Vinicius akan absen dari pertandingan El Clasico melawan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 bulan ini di Stadion "Spotify Camp Nou".