Dampak gempa bumi... Motsepe terbang dari Senegal ke Maroko

Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), akan melakukan kunjungan resmi ke Maroko besok, Kamis, di mana ia akan mengadakan pertemuan penting dengan Fawzi Lekjaâ, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, serta sejumlah tokoh sepak bola di negara Afrika Utara tersebut.

Kunjungan ke Maroko ini merupakan bagian dari tur intensif Presiden CAF; saat ini Motsepe berada di Senegal, dalam kunjungan yang bertujuan untuk menenangkan situasi dan meredakan ketegangan yang muncul pasca krisis gelar Kejuaraan Afrika terakhir.

Baca juga

Setelah perselisihan sengit... Arbeloa memaksa bintang Real Madrid meminta maaf kepada rekan-rekannya

Front baru.. Trump menuntut agar transgender dikecualikan dari Piala Dunia

Grup Mesir.. Iran mengungkap rencana alternatifnya untuk berpartisipasi di Piala Dunia

Melalui langkah-langkah diplomatik dan olahraga ini, Motsepe juga berupaya memperkuat stabilitas di dalam sistem sepak bola Afrika, serta membahas isu-isu kerja sama bersama Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, yang kini memainkan peran sentral dalam menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan acara-acara sepak bola besar di Benua Hitam.

CAF telah mencabut gelar Piala Afrika dari Timnas Senegal dan memberikannya kepada Maroko sebagai runner-up, dengan menganggap Senegal sebagai pihak yang kalah di final, karena mereka menarik diri dari pertandingan selama sekitar 15 menit, sebelum para pemainnya kembali ke lapangan, dan kemenangan mereka di babak tambahan (1-0) atas tuan rumah, setelah pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit dan ketegangan besar.

Senegal mengajukan banding terhadap keputusan CAF ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang keputusannya diharapkan akan menentukan secara final siapa juara Piala Afrika.