Pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab asal Kroasia, Zlatko Dalic, menegaskan kesiapan timnya untuk menghadapi Oman, besok Sabtu, di babak semifinal Piala Teluk.

Dalic mengatakan dalam konferensi pers, yang disiarkan di jaringan saluran Abu Dhabi Sports, "Saya senang dengan apa yang kami tampilkan di laga-laga sebelumnya, tetapi fokus kami sekarang sepenuhnya tertuju pada pertandingan besok. Kami menjalani turnamen ini langkah demi langkah, dan tujuan kami adalah melanjutkan penampilan dengan semangat dan tekad yang sama."

Ia menambahkan, "Kami tahu pertandingan melawan Oman akan sangat sulit. Kami telah mempelajari lawan dengan baik, di mana mereka menampilkan performa istimewa pada 20 menit terakhir melawan Kuwait dan berhasil menang dengan skor 3-1."

Ia menyoroti, "Timnas Oman juga memiliki lini serang yang kuat, dan pelatihnya, Tarek Sektioui, melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kami mempelajari titik kekuatan dan kelemahannya untuk menyusun taktik yang tepat bagi pertandingan ini."

Ia melanjutkan, "Kami menghormati timnas Oman, karena semua pertandingan antara Uni Emirat Arab dan Oman selalu sulit serta diwarnai kekuatan dan persaingan ketat. Karena itu kami waspada dan siap menghadapi laga besok."

Mengenai pencalonan timnas Uni Emirat Arab sebagai kandidat juara, Dalic berkomentar, "Kami sekarang berada di semifinal, dan saya senang dengan cara kami bermain di babak grup serta penampilan istimewa yang kami tunjukkan. Kami harus melanjutkan perjalanan dengan mengalahkan Oman dan membahagiakan para pendukung kami."

Dalic menyinggung soal timnas Oman yang mendapatkan satu hari istirahat tambahan, dengan menegaskan bahwa hal itu tidak akan menjadi alasan bagi timnas Uni Emirat Arab sebelum pertandingan.

Ia menekankan, "Timnas Oman mendapatkan satu hari istirahat tambahan, tetapi kami tidak mencari alasan atau dalih sebelum semifinal. Kami juga mengistirahatkan sejumlah pemain inti pada laga melawan Qatar."

Ia menutup, "Memenangi Piala Teluk tidaklah mudah, tetapi kami harus siap dan menampilkan yang terbaik yang kami miliki di atas lapangan, dan kami akan berada dalam tingkat konsentrasi tertinggi menghadapi Oman."















