Zlatko Dalic, pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab, menegaskan kesiapan skuadnya untuk menghadapi Arab Saudi, besok Selasa, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah, pada laga final Piala Teluk.

Dalic mengatakan dalam konferensi pers yang disiarkan di jaringan saluran Abu Dhabi Sports, "Saya sangat senang dengan dukungan suporter yang saya terima secara pribadi, dan saya berterima kasih kepada suporter Uni Emirat Arab atas dukungan besar mereka."

Ia menekankan, "Saya telah tinggal di Uni Emirat Arab selama bertahun-tahun, dan Uni Emirat Arab berharga di hati saya seperti halnya Kroasia."

Ia menambahkan, "Saya memiliki pengalaman untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Uni Emirat Arab, dan tujuan saya sekarang adalah meraih gelar Piala Teluk bersama Uni Emirat Arab, serta selalu meraih kemenangan bersama tim."

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Pelatih asal Kroasia itu berbicara tentang persiapan untuk laga final, menegaskan bahwa tim pelatih sedang bekerja untuk membenahi beberapa poin dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, meskipun waktu terbatas.

Dalic mengisyaratkan bahwa laga final Piala Teluk akan menjadi yang paling mudah dari sisi mental bagi para pemain, karena ini adalah pertandingan terakhir di turnamen.

Ia menegaskan, "Saya ingin para pemain menikmatinya dan bermain dengan cara terbaik, karena ini adalah pertandingan terakhir di Piala Teluk dan memiliki makna khusus, dan saya berharap kami bisa menyuguhkan pertandingan yang menghibur bagi para suporter."

Ia menjelaskan, "Kami akan menghadapi Arab Saudi, tim terbaik di turnamen ini, mereka memiliki rekor nirbobol, dan mereka memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan lapangan, ini adalah tantangan sulit bagi kami, tetapi kami siap dan tujuan kami adalah gelar juara."

Di sisi lain, Khalid Essa, penjaga gawang timnas Uni Emirat Arab, menegaskan bahwa suporter negaranya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung utama bagi timnya selama laga final.

Khalid Essa mengatakan, "Kami berterima kasih kepada rakyat Arab Saudi atas sambutan hangat mereka, dan saya memperkirakan pertandingan yang penuh dengan persaingan sengit, dan saya berharap pertandingan besok menjadi momen panen bagi sepak bola Uni Emirat Arab."

Khalid Essa memuji pelatih Zlatko Dalic dan cara penanganannya terhadap para pemain, dengan menyatakan, "Dalic adalah pelatih istimewa dan memiliki gaya yang luwes, dan ia mengetahui kebutuhanmu sebagai manusia sebelum sebagai pemain, agar kamu bisa memberikan yang terbaik di dalam lapangan hijau."















