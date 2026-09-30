Pelatih timnas Uni Emirat Arab asal Kroasia, Zlatko Dalic, mengungkapkan kepuasannya atas penampilan para pemainnya usai bermain imbang 1-1 melawan Qatar, pada penutupan babak penyisihan grup Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", seraya menegaskan bahwa UEA berada di jalur yang tepat menuju gelar juara, namun ia memperingatkan bahayanya fase berikutnya.

Dalic berbicara dalam konferensi pers seusai laga dengan mengatakan: "Kami mampu mengendalikan seluruh jalannya pertandingan, terutama di babak kedua, dan hari ini saya senang dengan elemen-elemen muda yang tampil".

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa tekanan pertandingan memaksanya melakukan rotasi, seraya menambahkan: "Kami mengalami tekanan dari pertandingan dalam waktu singkat, tetapi kami harus berhati-hati pada pertandingan sistem gugur berikutnya".

Mengenai penampilan secara umum di turnamen ini, Dalic berkata: "Kami bermain dengan baik di tiga pertandingan, mungkin hari ini kami tidak memiliki banyak peluang, dan saya berusaha memainkan semua pemain karena saya memikirkan masa depan".

Ia menambahkan: "Kami memiliki dua hari untuk pemulihan dan persiapan, dan kami berkembang sedikit demi sedikit, serta kami pantas mendapatkan semua yang telah kami tunjukkan sejauh ini".

Pelatih UEA itu menutup pembicaraannya dengan membahas laga semifinal yang dinanti melawan Oman, dengan mengatakan: "Hari ini seluruh fokus kami tertuju pada timnas Qatar, dan mengenai semifinal melawan Oman, mereka adalah tim yang kuat dan tim yang tidak boleh diremehkan, kami menaruh hormat atas apa yang telah mereka capai, dan kami akan mencoba mengerahkan seluruh upaya untuk menang pada pertandingan berikutnya".

Di sisi lain, pelatih timnas Qatar asal Spanyol, Julen Lopetegui, mengatakan dalam konferensi pers seusai laga: "Kami meraih 7 poin di babak penyisihan grup, dan ini adalah hal yang baik".

Ia menambahkan: "Hari ini kami tampil luar biasa, dan kami akan menutup lembaran ini dan membuka lembaran baru, yaitu laga berikutnya melawan timnas yang sangat difavoritkan untuk meraih gelar, tetapi seperti yang saya katakan, kami akan beristirahat terlebih dahulu sebelum memikirkan laga melawan Arab Saudi".

Ia melanjutkan: "Pertandingan hari ini sangat sulit, kami bermain melawan salah satu timnas terkuat di turnamen ini, dan kami menampilkan level yang luar biasa di beberapa periode laga".

Ia menyambung: "Di babak kedua kami menguasai jalannya pertandingan dan menyia-nyiakan banyak peluang. Kini yang terpenting adalah beristirahat sebelum menghadapi tuan rumah turnamen".



