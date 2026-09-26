Meski meraih kemenangan besar atas Yaman, pelatih asal Kroasia Zlatko Dalic menolak larut dalam suasana perayaan, dan lebih memilih mengarahkan fokus para pemainnya ke laga berikutnya menghadapi Bahrain, dalam ujian krusial yang bisa memberikan Uni Emirat Arab tiket lolos ke semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Dalic menegaskan bahwa timnya menyadari sulitnya laga tersebut, sembari menekankan pentingnya menampilkan yang terbaik demi meraih kemenangan. Ia berkata: "Kami akan bermain melawan lawan yang kuat, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan, serta akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Timnas Bahrain memiliki pengalaman besar dan pelatih hebat."

Dalic: Kemenangan atas Bahrain Wujudkan Target Pertama Kami

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa laga melawan Bahrain merupakan peluang untuk memastikan lolos ke babak semifinal, sembari menegaskan bahwa Uni Emirat Arab dituntut menampilkan level permainan yang lebih baik dibanding pada pertandingan pertama, meski meraih kemenangan besar atas Yaman.

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Dalic berkata: "Setiap pertandingan penting. Dan jika kami menang besok, kami akan lolos, serta telah mewujudkan target pertama kami. Bahrain menampilkan pertandingan yang bagus pada laga sebelumnya, dan saya sadar bahwa kami juga menampilkan pertandingan pertama yang bagus, tetapi kami harus menampilkan lebih dari itu."

Pelatih Uni Emirat Arab itu menekankan pentingnya melupakan hasil pertandingan melawan Yaman dan berfokus pada laga berikutnya, dengan berkata: "Kami harus melupakan pertandingan melawan Yaman dan berfokus pada laga melawan Bahrain, memanfaatkan setiap peluang, serta menjadikan pertahanan sebagai titik kekuatan kami."

Ia menambahkan: "Setelah pertandingan melawan Yaman dan kami mencetak empat gol, semua orang mulai membicarakan kami, tetapi kami harus berfokus pada laga berikutnya dan melangkah selangkah demi selangkah. Saya berharap kami dapat mengulangi apa yang kami tampilkan melawan Yaman, dan meraih tiket lolos besok."

Kami Bukan Kandidat: Dalic Menolak Menekan Para Pemainnya

Dalic menolak memasukkan Uni Emirat Arab ke dalam daftar kandidat juara, sembari menegaskan bahwa targetnya saat ini adalah mencapai semifinal, tanpa membebani para pemain dengan tekanan tambahan di tengah ketatnya persaingan.

Ia berkata: "Kami bukan kandidat juara turnamen ini, dan saya ingin mencapai target pertama kami dengan lolos ke semifinal, serta tidak ingin memberi tekanan baru kepada para pemain."

Ia melanjutkan: "Publik menuntut yang terbaik, tetapi saya tidak bisa menekan para pemain kami. Saya tidak ingin mengirim pesan negatif atau mengatakan bahwa kami yang terbaik. Kami melangkah selangkah demi selangkah."

Pelatih asal Kroasia itu menyoroti kekuatan timnas-timnas peserta turnamen, sembari menegaskan bahwa persaingan tidak akan mudah. Ia menambahkan: "Seperti yang saya katakan, kami bukan kandidat, dan ada timnas-timnas kuat di turnamen ini seperti Qatar dan Arab Saudi."

Kenangan Al Hilal Membekas, dan Mimpi Baru Bersama Uni Emirat Arab

Dalic mengenang kembali momen-momennya bersama Al Hilal pada pengalaman terdahulunya di Arab Saudi, sembari menyatakan harapannya untuk meraih prestasi bersama Uni Emirat Arab seperti yang ia raih bersama tim Arab Saudi tersebut.

Pelatih asal Kroasia itu berkata: "Saya memiliki kenangan indah di sini, di Kerajaan Arab Saudi, bersama Al Hilal, dan saya berharap dapat meraih sesuatu bersama Uni Emirat Arab seperti yang saya raih bersama Al Hilal."

Gimenez: Kami Ingin Membahagiakan Suporter

Di sisi lain, pemain Uni Emirat Arab Nicolas Gimenez menegaskan sulitnya laga yang dinanti melawan Bahrain, sembari menyoroti pentingnya turnamen Piala Teluk bagi para pemain, serta kekuatan timnas-timnas peserta.

Gimenez berkata: "Seperti yang dikatakan pelatih, pertandingan ini sulit, dan tampil di turnamen ini merupakan hal yang penting, serta semua tim yang ada di dalamnya kuat."

Ia menambahkan: "Kami harus menganalisis pertandingan kami sebelumnya agar siap menghadapi Bahrain, memahami instruksi pelatih, dan menampilkan yang terbaik. Kami mewakili timnas besar, dan ini turnamen penting, serta kami berupaya membahagiakan suporter dan pelatih."

Pemain Uni Emirat Arab itu menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada suporter atas dukungan mereka, sembari menegaskan bahwa para pemain akan berupaya sekuat tenaga demi membahagiakan mereka. Ia berkata: "Saya berterima kasih kepada suporter kami atas dukungan mereka, dan kami akan memberikan segala yang kami miliki demi membahagiakan mereka."