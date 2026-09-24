Pelatih asal Kroasia, Zlatko Dalic, juru taktik anyar timnas Uni Emirat Arab, kembali mengenang masa-masanya di Kerajaan Arab Saudi, setelah ia kembali ke sana untuk tampil bersama UEA dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Dalic membawa timnas UEA meraih kemenangan atas Yaman dengan skor telak 4-0, pada hari Kamis ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers seusai pertandingan, sebagaimana dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Selamat kepada para pendukung timnas UEA, ini adalah kemenangan yang layak, dan 3 poin ini sangat penting."

Ia menambahkan: "Babak kedua tidak seperti babak pertama, tetapi tentu saja kelelahan turut berperan, dan sekarang kami fokus pada pertandingan berikutnya."

Pertandingan UEA berikutnya adalah melawan Bahrain, pada hari Minggu mendatang, dalam laga kedua Grup 2, di mana kemenangan akan memastikan mereka lolos ke babak semifinal terlepas dari hasil pertandingan ketiga melawan Qatar.

Dalic melanjutkan: "Saya memiliki kenangan indah selama berada di Arab Saudi, dan melatih timnas UEA merupakan pengalaman baru bagi saya, dan sekarang saya menatap masa depan dan bagaimana kami membangun timnas dari awal."

Pelatih asal Kroasia itu merujuk pada periodenya di Liga Saudi, ketika ia menukangi klub Al-Faisaly dan Al-Hilal antara tahun 2010 dan 2013, sebelum pindah melatih Al-Ain Uni Emirat Arab, dan kemudian timnas negaranya.

Mengenai target timnas UEA dalam turnamen Teluk tersebut, ia menjelaskan: "Target kami adalah melewati fase grup, kemudian selangkah demi selangkah untuk laga berikutnya, dan saya tahu betapa antusiasnya para pendukung kami."

Ia melanjutkan: "Target saya adalah membangun sebuah timnas, dan saya tidak membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dan pemain Emirat, dan saya berharap para pendukung kami mendukung kami."

Ia menutup: "Para pemain naturalisasi kami senang membela UEA, dan tentu saja tidak mudah untuk terus melanjutkan, tetapi saya akan berupaya membangun timnas selangkah demi selangkah, dan target kami adalah menjadi satu kelompok yang solid."