Zlatko Dalic, pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab, menegaskan kesiapan Uni Emirat Arab untuk menghadapi Arab Saudi, besok Selasa, di Stadion Al-Inmaa di Kota Jeddah, pada laga final Piala Teluk.

Dalic berkata dalam konferensi pers yang disiarkan di jaringan saluran Abu Dhabi Sports, "Saya sangat senang dengan dukungan suporter yang saya terima secara pribadi, dan saya berterima kasih kepada suporter Uni Emirat Arab atas dukungan besar mereka".

Ia menekankan, "Saya telah tinggal di Uni Emirat Arab selama bertahun-tahun, dan Uni Emirat Arab berharga di hati saya seperti halnya Kroasia".

Ia menambahkan, "Saya memiliki pengalaman untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Uni Emirat Arab, dan tujuan saya sekarang adalah meraih gelar Piala Teluk bersama Uni Emirat Arab, serta selalu meraih kemenangan bersama tim".

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Pelatih asal Kroasia itu berbicara tentang persiapan menuju laga final, dengan menegaskan bahwa tim kepelatihan tengah berupaya memperbaiki beberapa poin dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, meski waktu yang tersedia terbatas.

Dalic mengisyaratkan bahwa laga final Piala Teluk akan menjadi laga yang paling mudah secara mental bagi para pemain, karena ini merupakan pertandingan terakhir di turnamen tersebut.

Ia menegaskan, "Saya ingin para pemain menikmatinya dan bermain dengan cara terbaik, karena ini pertandingan terakhir di Piala Teluk dan memiliki karakter yang istimewa, dan saya berharap kami dapat menyuguhkan pertandingan yang menghibur bagi para suporter".

Ia menjelaskan, "Kami akan menghadapi Arab Saudi, timnas terbaik di turnamen ini, mereka memiliki gawang yang tak kebobolan, dan mereka memiliki keunggulan tuan rumah serta lapangan, ini merupakan tantangan yang sulit bagi kami, tetapi kami siap dan tujuan kami adalah gelar".

Di sisi lain, Khalid Eisa, penjaga gawang timnas Uni Emirat Arab, menegaskan bahwa suporter negaranya akan menjadi faktor pemotivasi dan pendukung utama bagi Uni Emirat Arab selama laga final.

Khalid Eisa berkata, "Kami berterima kasih kepada rakyat Arab Saudi atas sambutan hangat mereka, dan saya memperkirakan pertandingan yang penuh dengan persaingan sengit, serta saya berharap pertandingan besok menjadi momen panen bagi sepak bola Uni Emirat Arab".

Khalid Eisa memuji pelatih Zlatko Dalic dan caranya memperlakukan para pemain, seraya menuturkan, "Dalic adalah pelatih yang istimewa dan memiliki gaya yang luwes, serta memahami kebutuhanmu sebagai manusia sebelum sebagai pemain, agar kamu dapat memberikan yang terbaik di lapangan hijau".















