Daley Blind kembali ke Ajax: inilah lamanya kontrak yang ia tandatangani

Daley Blind akan kembali ke Ajax untuk ketiga kalinya, demikian dilaporkan Mike Verweij atas nama De Telegraaf. Pemain berkaki kiri berusia 36 tahun itu tidak terikat kontrak dengan klub mana pun setelah hengkang dari Girona, tempat ia pernah bekerja sama dengan pelatih Míchel.

Pelatih asal Spanyol di Ajax itu pun sangat mendukung perekrutan Blind. Pada Selasa sore, pemain berpengalaman tersebut mencapai kesepakatan mengenai kontrak berdurasi satu musim, demikian menurut Verweij.

“Míchel sangat ingin bekerja sama dengan pemain berpengalaman ini di Ajax. Tak ada yang lebih mampu menyampaikan visi Míchel selain dirinya, karena ia telah bermain di sana selama tiga musim terakhir,” kata Verweij.

Setelah satu musim, masih ada opsi untuk kerja sama yang lebih lama antara Blind dan Ajax. Selain itu, telah diungkapkan niat agar putra kesayangan klub ini dipersiapkan untuk menduduki jabatan di dalam klub setelah karier aktifnya berakhir.

Blind (36) sebelumnya pernah bermain di Ajax dalam dua periode terpisah. Selain itu, ia juga pernah berkarier di Manchester United dan Bayern München. Sejak 2023, ia bergabung dengan Girona, di mana ia bekerja sama dengan Míchel yang kini telah pindah ke Ajax.