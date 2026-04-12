Stuttgart mengalahkan tamunya, Hamburg, dengan skor 4-0, pada pekan ke-29 Bundesliga.

Pertandingan ini menampilkan kontribusi luar biasa dari pemain Maroko, Bilal El Khannous.

Al-Khnous berhasil mencetak gol keempat untuk Stuttgart pada menit ke-86 melalui tendangan indah dari tepi kotak penalti, yang menggetarkan gawang Hamburg.

Dengan kemenangan ini, Stuttgart mengumpulkan 56 poin dan berada di posisi ketiga klasemen Bundesliga.

Sementara itu, Hamburg tetap di posisi ke-12 dengan 31 poin.

Al-Khnous telah tampil dalam 38 pertandingan bersama Stuttgart musim ini di semua kompetisi, mencetak 9 gol, dan memberikan 6 assist.

