Dalam video... Seorang jurnalis Saudi mengumumkan tujuan baru Hamdallah

Media Saudi mengungkap klub baru yang akan dituju oleh penyerang asal Maroko, Abdelrazak Hamdallah, pada musim depan, setelah ia hengkang dari klub Al-Shabab.

Abdulaziz Al-Malik, presiden klub Al-Shabab, sebelumnya mengumumkan kepergian Hamdallah dari skuad tim, setelah krisis yang terjadi antara dirinya dan klub pada akhir musim lalu di Liga Roshen.

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneef mengatakan melalui program "Dorina Ghair": "Abdulrazak Hamdallah secara resmi bergabung dengan klub Al-Taawoun, dengan kontrak berdurasi satu tahun."

Klub Al-Taawoun sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan penyerang asal Maroko tersebut untuk mengontraknya pada musim depan, menyusul kegagalan memperpanjang kontrak bintang Kolombia mereka, Roger Martinez.

Ini akan menjadi klub kelima yang diperkuat Hamdallah di Liga Roshen Saudi, setelah Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Shabab, serta Al-Hilal yang ia bela sebagai pemain pinjaman di Piala Dunia Klub 2025.

Pemain berusia 35 tahun ini memiliki sejarah yang gemilang di Liga Roshen, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam kompetisi tersebut sejak dimulainya era profesional dengan 150 gol, tertinggal 5 gol dari penyerang Suriah Omar Al-Soma.