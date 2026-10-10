Pedro Rodriguez menjadi salah satu bintang paling menonjol pada momen-momen sebelum laga Barcelona kontra Getafe, Sabtu malam, pada pekan kedelapan LaLiga, di Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Pedro, yang baru-baru ini mengumumkan pensiun, melakukan tendangan kehormatan pertama sebelum pertandingan dimulai, serta menerima sambutan dari para suporter Camp Nou dan penghormatan untuknya di atas lapangan.

Acara perpisahan Pedro, kemarin Jumat, dihadiri sejumlah mantan rekan setimnya, seperti Carles Puyol, Xavi Hernandez, dan Sergio Busquets, di samping Presiden Barcelona Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco.

Pedro menyampaikan rasa terima kasihnya yang besar atas penghormatan ini, seraya menegaskan bahwa berpamitan dengan klub yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun merupakan penutup terbaik yang mungkin ada bagi perjalanan sepak bolanya.

Tendangan kehormatan pertama itu memperpanjang momen penghormatan bagi salah satu nama menonjol dalam sejarah modern Barcelona, pada hari yang juga menyaksikan kehadiran klub berkat penghargaan individu untuk bulan September.

Kemunculan Pedro menjadi salah satu momen paling menonjol pada periode sebelum pertandingan, yang memadukan penghormatan kepada sang mantan pemain dengan penyerahan penghargaan LaLiga.

Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, sejumlah perwakilan Barcelona menerima penghargaan untuk bulan September. Hansi Flick meraih penghargaan Pelatih Terbaik, Raphinha menyabet penghargaan Pemain Terbaik, sementara Joao Cancelo meraih penghargaan Gol Terbaik bulan ini.