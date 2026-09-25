Pelatih timnas Arab Saudi, Georgios Donis, menegaskan bahwa persiapan menghadapi Oman berjalan dengan baik, sambil menekankan perlunya menyikapi setiap pertandingan secara terpisah dan terus bekerja untuk mengembangkan timnas, tanpa memikirkan hasil atau tuntutan sebelumnya.

Timnas Arab Saudi meraih kemenangan sulit atas Kuwait dengan satu gol pada Rabu lalu di laga pembuka Grup A Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", dan berharap dapat melanjutkan rangkaian kemenangan ketika menghadapi Oman besok Sabtu di laga kedua.

Donis mengatakan dalam konferensi pers yang digelar hari ini Jumat, sebagaimana dikutip surat kabar "Asharq Al-Awsat": "Kami menganalisis setiap laga secara terpisah, persiapan kami untuk pertandingan ini baik, dan kami berupaya memulihkan kondisi setelah laga pertama. Kami akan menghadapi timnas yang kuat dan memiliki keterampilan, dan kami harus fokus pada laga berikutnya."

Al-Owais jadi pilihan utama

Mengenai cedera Nawaf Al-Aqidi pada laga melawan Kuwait, ia menjelaskan: "Cedera Al-Aqidi cukup serius, dan ia telah dicoret. Mohammed Al-Qahtani sedang sakit, ia tidak berlatih kemarin maupun hari ini."

Pernyataan Donis mengindikasikan bahwa pelatih tersebut berniat mengandalkan penjaga gawang Mohammed Al-Owais dalam laga melawan Oman, mengingat ia satu-satunya yang tersedia di antara tiga penjaga gawang dalam daftar.

Bagaimana Donis menyikapi kegagalan memanfaatkan peluang?

Mengenai masalah membuang peluang, Donis mengatakan: "Kami telah menggarap pressing balik dalam sesi latihan khusus, dan saya senang dengan para pemain dan cara mereka bekerja. Dengan latihan dan kepercayaan diri, para pemain akan mampu menampilkan yang terbaik dalam laga-laga mendatang."

Pelatih tersebut menekankan bahwa penampilan timnas melawan Kuwait mengandung banyak indikasi positif, katanya: "Kami melihat hal-hal positif. Setelah 20 menit dalam laga melawan Kuwait, kami sepenuhnya menguasai pertandingan, dan dalam 100 menit timnas Kuwait hanya menciptakan satu peluang."

Ia menambahkan: "Sepak bola tidak hanya soal menyerang, para pemain bekerja dengan serius, dan langkah demi langkah dengan kepercayaan diri, pergerakan, serta latihan, segalanya berjalan dengan baik."

Apa yang diperhatikan Donis dari timnas Oman?

Mengenai catatan-catatan utamanya tentang timnas Oman selama laga pertama, ia berkata: "Yang saya perhatikan, Oman bermain dengan dua penyerang dan memiliki kualitas tinggi. Kami telah menganalisis tim tersebut, dan kami akan melakukan beberapa perubahan berdasarkan lawan. Penting untuk menerapkan apa yang kami inginkan, baik secara defensif maupun ofensif."

Ia melanjutkan: "Kami harus terus bekerja dan menjaga suasana luar biasa ini di antara para pemain. Kepercayaan diri adalah yang terpenting, saya tahu apa yang terjadi di antara para pemain dan saya tahu suasana indah di antara mereka, dan hal ini penting bagi kami."

Ia menambahkan: "Penting untuk melihat hal itu di latihan dan di hotel, dan kami harus menampilkan performa terbaik untuk menunjukkan bahwa kami mampu meraih kemenangan esok hari dan di laga terakhir."

Mengapa ia bersikeras memainkan Al-Hamdan?

Donis menanggapi kritik terkait pengandalan Abdullah Al-Hamdan sebagai penyerang utama, meski pemain tersebut tampil lebih baik dalam peran di belakang para penyerang, di samping kritik yang ditujukan pada catatannya dalam menyelesaikan peluang.

Ia berkata: "Saya tidak suka membicarakan satu pemain secara khusus. Segalanya sulit dalam situasi ini, dan saya tidak suka membebankan tanggung jawab hanya pada satu pemain, itu keliru."

Ia menambahkan: "Apa yang terjadi pada Al-Hamdan (berupa kritik media) itu keliru, dan kami harus memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Ia memiliki hal-hal positif, dan ia harus didukung. Ia memulai dengan cara yang baik sebagai pencetak gol, penampilannya bagus di klub, dan kini pengembangannya harus terus dipantau di level ini dan di turnamen ini."

Ia melanjutkan: "Setiap pemain ofensif memiliki keterampilan. Kami punya Abdullah Al-Salem dan Al-Buraikan, dan penting bagi setiap pemain untuk menciptakan peluang, terutama mereka yang berada di area serang. Kami ingin fokus di depan gawang, dan penting untuk memberi mereka informasi serta mengembangkan mereka."

Ia menjelaskan: "Kita berbicara tentang manusia, dan hal ini terjadi pada manusia. Kami ingin memberi mereka waktu yang cukup untuk berkembang di bidang ini dan bekerja bersama mereka. Sepak bola berkembang, dan saya harus menerima kenyataan ini. Kami memiliki kelompok ini, dan kami harus bekerja dengannya dengan cara sebaik mungkin."

Donis juga menolak menyikapi kondisi Al-Hamdan secara pribadi, katanya: "Urusan dengan para pemain tidak boleh diambil dari sudut pandang pribadi. Musim ini Abdullah Al-Hamdan adalah penyerang terbaik, dan ia tidak terus menjadi pilihan utama karena Cristiano Ronaldo kembali (ke skuad Al-Nassr). Ia menciptakan dan mencetak gol, dan kami harus mendukung para pemain dan seluruh kelompok."

Donis kibarkan bendera kemenangan

Menutup pembicaraannya, pelatih timnas Arab Saudi menekankan pentingnya kemenangan atas Oman, katanya: "Kami akan mengerahkan segalanya demi kemenangan. Kami akan bermain agresif dalam laga melawan Oman, dan kami harus menang untuk lolos, dengan tetap menghormati lawan demi meraih hasil positif."