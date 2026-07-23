Seorang pelatih asal Spanyol mengungkap keunggulan yang akan diberikan gelandang Portugal, Samu Costa, pemain lini tengah Real Mallorca, kepada klub Al Nassr, seandainya kesepakatan transfer dengannya rampung secara resmi.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Al Nassr telah mencapai kesepakatan dengan Real Mallorca untuk mendapatkan jasa Samu Costa pada bursa transfer musim panas saat ini, dengan nilai 9 juta euro.

Pelatih asal Spanyol, David Martinez, mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "Al Arabiya": "Saya mengenal Samu Costa dengan baik, dia bermain di Real Mallorca, sebuah klub yang selalu berjuang untuk menghindari degradasi ke divisi dua."

Ia menambahkan: "Samu Costa akan memberikan kekuatan bagi tim, serta keseimbangan di sisi pertahanan, karena dia adalah pemain yang tajam secara taktis, dan biasanya membaca pertandingan dengan sangat baik."

Ia melanjutkan: "Dia tidak begitu piawai secara teknis, tetapi dia membuat banyak keputusan yang baik selama pertandingan, dan biasanya lebih memilih bermain di paruh lapangan milik timnya, bukan di lapangan tim lawan."

Ia menyambung: "Dia selalu menjaga tempo pertandingan, dan itu akan sangat membantu para penyerang, sehingga perannya akan menjadi mendasar untuk mewujudkan keseimbangan di lini pertahanan tim."

Mengenai posisinya di lapangan, Martinez mengatakan: "Bersama (Ange) Postecoglou, Al Nassr akan bermain sepak bola menyerang, dan akan berusaha mendominasi pertandingan melalui umpan-umpan pendek, serta membawa bola ke depan untuk bermain di lapangan lawan."

Ia menjelaskan lebih lanjut: "Samu Costa bisa bermain di posisi gelandang atau posisi lainnya, tetapi hal itu akan bergantung pada siapa yang bermain bersamanya, dan dia juga bisa bermain di antara dua bek tengah untuk membangun serangan."

Mengenai hubungannya dengan pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Dari sudut pandang saya, pelatih selalu menginginkan pemain-pemain yang saling mengenal satu sama lain, karena masa adaptasinya menjadi singkat, dan hubungan ini akan bermanfaat bagi klub."

Ia mengakhiri: "Samu Costa mampu menciptakan keseimbangan, dan saya yakin Cristiano Ronaldo akan sangat menyambutnya, dan itu akan bermanfaat bagi Al Nassr."